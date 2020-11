TRIBUNA/ Lo que sucede con la residencia Cuna del Duero

Sábado, 28 Noviembre 2020 13:00

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra buzoneará en el municipio un boletín en el que informa a loss vecinos sobre los acontecimientos que se vienen sucediendo en la residencia de mayores "Cuna del Duero" y que, según la portavoz popular Cristina Rubio, deriva en la concesión de la misma a una empresa. Puede leer el escrito a continuación.

Después de lo ocurrido en el mes de Julio donde el Alcalde se desdijo de lo que había manifestado acerca de la posible Concesión de la Residencia “Cuna del Duero”, nos enteramos que era cierto. Ya había tenido contactos con una empresa para concesionarle la Residencia, pero ante la negativa del pueblo y el compromiso que conseguimos desde el Grupo Popular en el Pleno Extraordinario celebrado el día 16 de Julio de 2020 donde se comprometió el Equipo de Gobierno a que antes de tomar ninguna decisión sobre el futuro en lo referente a la Gestión de la Residencia, “la Fundación deberá someter sus cuentas a una auditoría externa que justifique económicamente el planteamiento”. Además según el acuerdo de ese pleno acordamos textualmente.” En su caso, antes de tomar ninguna determinación al respecto de la modificación en la Gestión, deberá realizarse una consulta popular vinculante acerca de las preferencias del total de los vecinos”.

Pues aquello que el Equipo de Gobierno del PSOE acordó no lo ha cumplido.

Ante la dimisión de los patronos que había, la designación de los nuevos patronos tiene que hacerse en el pleno del Ayuntamiento y debe hacerse por mayoría absoluta. En esa votación se deben abstener las dos concejalas que son trabajadoras de la residencia por tener “interés personal y una relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente el asunto “según establece el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, según apuntaba el informe de la Secretaria.

El día 24 de septiembre una de las concejalas votó la designación de los patronos, haciendo caso omiso a lo anteriormente citado, y mintiendo sobre su desvinculación con la Residencia, que a fecha de hoy no ha podido justificar. Por lo que aquella votación la consideramos nula y los acuerdos que se tomaran posteriormente, por lo tanto, también.

El Grupo popular solicitó que se anulara este voto y por tanto la designación de los patronos, considerando nulos los acuerdos a los que hubiere llegado la Fundación.

Resulta que en la reunión del Patronato, el alcalde, presidente de la Fundación, fuera del orden del día decide someter a votación la contratación de una empresa para externalizar la gerencia de la residencia “Cuna del Duero”, sin aclarar suficientemente el contrato ni los motivos que le llevan a tomar esa decisión. Se vota y sale a favor, pero al día siguiente dos de los cinco patronos se desdicen de su voto al observar que el alcalde no les había dado toda la información, y además les había mentido en muchos aspectos del contrato. Sin hacer caso a esto, el alcalde firma un contrato con la excusa de sustituir a la actual gerente en su baja maternal (que no ha comenzado todavía). Y el día 2 de noviembre la residencia cuenta con dos gerentes: La que envía la empresa con la que se ha firmado el contrato mercantil (FERBAR SERV.ASISTENCIALES,S.L.) y la gerente que ya tenía la residencia. Por el contrato firmado ésta empresa estará hasta el 31 de diciembre de 2021 no hasta la finalización de la baja maternal de la actual gerente, como dijo el alcalde.

Todo esto se hace a escondidas del Ayuntamiento e incumpliendo el acuerdo del pleno que hemos detallado anteriormente, suponiendo un sobrecoste de gestión para nuestra Fundación.

En el pleno del día 26 de noviembre se iba a resolver nuestra solicitud de anulación de los acuerdos por los que se constituyó el patronato y la designación de un nuevo patrono para cubrir la dimisión de uno de ellos, y después del aviso por parte de nuestro grupo sobre la imposibilidad de votar de las concejalas trabajadoras de la residencia, el Sr. Alcalde presenta un informe, no incluido en el expediente del pleno, elaborado por el Administrador único de la empresa que se ha quedado con la gerencia de la residencia en el que apuntaba que las concejalas sí podían votar en ese asunto.

Ellas votaron, es decir, votaron sobre quienes iban a ser sus jefes, en contra del informe que había emitido la secretaria municipal.

El grupo popular, en una acalorada discusión decide abandonar el pleno ante lo que considera una nueva afrenta a sus vecinos y a los intereses del municipio.

Firmado: Cristina Rubio y todos los miembros del grupo popular en el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra