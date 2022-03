Muriel de la Fuente volverá a manifestarse

Martes, 29 Marzo 2022 08:27

Los vecinos de Muriel de la Fuente volverán a manifestarse el próximo 15 de abril para exigir que se mejore su cobertura telefónica y su servicio sanitario.

Bajo el lema "Sin médico ni cobertura, muerte prematura" trescientas personas se movilizaron, con una marcha desde Calatañazor, el pasado 5 de diciembre en Muriel de la Fuente para exigir unos derechos tan básicos como la cobertura móvil y la asistencia de médico presencial.

Cuatro meses después, la situación sigue igual y la asociación cultural La Fuentona, de Muriel de la Fuente, ha decidido volver a convocar una manifestación.

Esta nueva manifestación se realizará nuevamente con una marcha caminando desde el frontón del pueblo hasta el paraje de La Fuentona, un recorrido en el que los participantes desplegarán sus pancartas reivindicativas para exigir una solución inmediata a estos problemas.

En el caso de la cobertura telefónica, la Dirección de Telecomunicaciones ha dado la misma respuesta que la empresa Telefónica asegurando que sí hay cobertura.

"Les pedimos que se den una vuelta por aquí para descubrir que no es así. Y desde el problema sanitario, tampoco hemos recibido ni respuestas ni soluciones. Se nos sigue exigiendo la cita previa aunque no tenemos cobertura telefónica y seguimos sufriendo la demora para que contesten la llamada desde el Centro de Salud. La esperanza del medio rural pasa por unos servicios públicos de calidad entre otros muchos factores y quienes no los facilitan están dificultando la lucha contra la despoblación y el reto demográfico”, ha explicado la alcaldesa Belén Antón.