Más participación en la subida del Belén al Urbión

Lunes, 23 Diciembre 2024 07:52

Poco a poco se va recuperando la tradicional subida, desde hace más de 70 años, del belén a Urbión.

Fotografías: Ángel Galvez

Y ayer domingo la cifra de participantes fue sensiblemente superior al año anterior.

Eso sí, se constata que mientras desciende los que suben por la Laguna Negra, que es la tradición más antigua, aumentan los que lo hacen por Covaleda y Duruelo.

Las noticias que corrieron por los medios de comunicación no alentaron la participación, ya que se hablaba de cadenas, cortes de carreteras etc., cuando la realidad es que las carreteras estaban completamente limpias y los cortes o cadenas no fueron necesarios.

Además hay que añadir, que a la competencia que ya desde hace años le ha salido a esta tradición, con otros belenes por diversos puntos de la provincia, esta la duplicidad en la subida al Urbión, que muchos protagonizaron el sábado 21 de diciembre y cientos también ayer domingo.

Ayer el día fue claro, el ascenso fácil, por la escasa nieve, a pesar del hielo en la zona de la Laguna Negra conocida como farallón, con cielo claro y sol radiante, pero con un fuerte y helador viento hizo que los participantes se abrigaran a conciencia.

El punto álgido se produjo sobre las 12,30 horas de la mañana cuando muchos participantes coincidieron en la cumbre para hacerse la fotografía y tuvieron que esperar hasta 20 minutos para poder realizarla.



.