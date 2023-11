Desencuentro político municipal en Navaleno

Jueves, 02 Noviembre 2023 16:56

El Ayuntamiento de Navaleno ha aprobado un IBI especial en previsión de la instalación de parques eólicos o solares, pero no para particulares, como aseguró la oposición socialista.

El pleno del ayuntamiento de Navaleno celebrado este pasado lunes aprobó con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos la creación de un Impuesto de Bienes Inmuebles especial en previsión de la instalación de parques eólicos o de huertos solares.

Un impuesto que no va a afectar a vecinos ni a particulares que tengan instalados en sus tejados placas solares, puesto que lo que se trata, según ha explicado el alcalde, Luis José Lucas, es ser previsores, desmintiendo a los socialistas que han divulgado que el objetivo es cobrar a los vecinos un nuevo impuesto.

Después del último pleno celebrado en Navaleno, el Grupo Socialista denunció que Partido Popular y Ciudadanos habían votado acuerdos que derivarán en una desmedida subida de impuestos, un descontrol en la suerte de los pinos y dietas del alcalde sin justificar. Todo ello con su voto en contra.

El pleno sí que aprobó con el respaldo de los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos la actualización del IBI de Urbana, pasando de 0,6 a 0,7, y el IBI de Rústica de 0,4 al 0,7.

Carlos Herrero, portavoz socialista, apuntó una desproporcionada subida de los impuestos de manera que de cara a 2024, se incrementará el 32 por ciento gravamen del IBI en rústica y el 11% en urbana.

“Consideramos que es una subida de impuestos que no se corresponde con la realidad de la población”, defendió Herrero.

Lucas ha desmentido que exista algún tipo de pacto para gobernar con Ciudadanos, simplemente se dialogan los asuntos del ayuntamiento en diferentes reuniones a las que no acude el concejal socialista, Carlos Herrero, que se ha salido hasta del grupo de wasap donde están todos los concejales del consistorio y sirve de canal para comunicar muchas cuestiones.

A preguntas de una vecina al finalizar el pleno, en el turno de ruegos y preguntas, sobre porqué había abandonado el puesto de teniente alcalde, Carlos Herreno, no quiso dar ninguna explicación de la decisión tomada ante los asistentes que superaban la veintena.

Las retribuciones del alcalde fue otro de los puntos que se debatieron en este segundo pleno municipal en Navaleno.

Si bien a principio de la legislatura ya se retiró la intención de que se aprobase un sueldo de 500 euros, ahora se ha propuesto una subida “brutal”, según el portavoz socialista, de las dietas en concepto de kilometraje que “no está justificada pero vemos las intenciones del PP y Ciudadanos en esta legislatura”

Para el socialista, en tres meses, el alcalde ha incumplido sus promesas electorales ya que una de las medidas estrellas era una bajada de impuestos además de no tener un sueldo como alcalde.

El alcalde, Luis José Lucas, ha desmentido que cobre ningún sueldo del Ayuntamiento y ha aclarado que la única variación que se tomó en pleno es que el kilometraje que cobra cuando va con su coche particular se ha adaptado a la subida aprobada por el Gobierno de España, pasando de 0.19 a 0,26 euros el kilómetro.

En este sentido, Lucas ha lamentado que los concejales socialistas estén suponiendo un lastre para el gobierno del municipio sin aportar ningún tipo de trabajo o colaboración.

No asistieron a la importante reunión con la Junta Vecinal donde se tomó la decisión por unanimidad de eliminar de la Suerte de Pinos a todos los beneficiarios que no viven en el pueblo, en torno a un centenar, puesto que es uno de los requisitos imprescindible que no cumplen.

El desencuentro con Ciudadanos, que votó en contra, está en los que han solicitado entrar, y se plantea una nueva reunión para que queda claro entre todos las bases a cumplir para acceder a este reparto.

Luis José Lucas ha estimado que los socialistas deben replantearse su postura negativa a la hora de trabajar por el pueblo y les ha pedido que vuelvan a las reuniones donde se debaten las cuestiones importantes para el municipio, en lugar de dedicarse a criticar y mentir sin tener en cuenta que son ellos los que quedan en evidencia ante los vecinos.