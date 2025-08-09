Más de 3.000 visitantes en Noche Iluminada del Bosque Mágico, en San Leonardo

Sábado, 09 Agosto 2025 08:59

Las dos sesiones de la Noche Iluminada, en el Bosque Mágico de San Leonardo de Yagüe, se han cerrado con más de 3.000 visitantes.

El espectáculo de luces y música acompañado de diversas hadas en asentamientos repartidos por la Fuente del Pino han vuelto a hacer vibrar el jueves y el viernes a niños y mayores, según ha resaltado el Ayuntamiento sanleonardino, que ha agradecido el trabajo realizado por todos los voluntarios, encabezados por Jaime y Aurora.

El año pasado, 20.000 personas visitaron el Bosque Mágico, que abre desde Semana Santa al 6 de noviembre. Este año, de momento, las cifras son parecidas.

La iniciativa se puso en marcha en plena pandemia. En el año más crítico, casi 40.000 personas visitaron el Bosque Mágico, en busca de una actividad al aire libre, tras demasiado tiempo en confinamiento.

El Bosque Mágico ha acogido este año nuevos asentamiento, con nombres que van desde 'Poblado de diminutos' y 'Guardianes de búhos' hasta 'Cuidadores de ardillas' y 'Árbol de la vida'.

Desde este año se cobra una simbólica entrada de dos euros –los niños menores de 4 años entran gratis-.