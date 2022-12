Santonja defiende replanteamiento de Ambrona

Viernes, 09 Diciembre 2022 13:26

El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, ha reconocido este viernes que ha habido poca mejoría en los últimos años en el yacimiento-museo de Ambrona y Torralba, los más relevantes del Paleolítico Inferior de la Península Ibérica, y ha resaltado que necesita un replanteamiento integral, para mejorar sus instalaciones.

Santonja ha visitado este viernes el museo paleontológico de Ambrona, situado en el sur de la provincia de Soria, para conocerlo in situ, tras ser debatido en las Cortes regionales su posible mejora, ya que “no va a haber ningún remedio si primero no se hace un diagnóstico”.

El consejero de Cultura ha reconocido que el museo de Ambrona necesita un replanteamiento integral, ya que no tiene ni luz ni agua, “lo que es una situación anómala”, aunque esté enclavado en un descampado.

Santonja, que ha recordado que en la década de los ochenta y noventa del pasado siglo visitó este museo, ha reconocido que ha habido poca mejoría en el museo de Ambrona en los últimos años, una situación que ha calificado de “extraña”, en un centro que es de titularidad estatal mientras la Junta realiza su gestión.

“Esta establecido en convenios que están caducados en general y no se han renovado; es una situación anómala y hay que hablar cordialmente con Bellas Artes, porque no planteó nada desde un punto de vista conflictivo”, ha declarado.

Santonja ha asegurado que las cuestiones de patrimonio no tiene que ser conflictivas porque en él “nos identificamos todos”, aunque ha instado a renovar los convenios y “cualquier renovación implica una reconsideración”.

En este sentido ha señalado que la Junta ha realizado pequeñas inversiones en el yacimiento continuamente, al llevar la gestión, pero ha subrayado que él no cree “en los parches ni en los remiendos”, aunque sean necesarios, sino que apuesta por tener una visión integral del edificio, “porque si no se hunde”.

Los yacimientos de Ambrona y Torralba, situados en el sur de la provincia de Soria, son los más relevantes del Paleolítico Inferior de la Península Ibérica.

Las excavaciones descubrieron restos de una abundante fauna de mamíferos (toros, caballos y otros), destacando un tipo de elefante de defensas rectas (elephas antiquus) de hace 300.000 años cuyos fósiles se muestran en el Museo de Ambrona.

Los grupos humanos que vivieron en estas tierras eran seminómadas, habitaban en cuevas o al aire libre y basaban su vida en la caza de animales y la recolección de productos silvestres.

Santonja se ha reconocido como “sorianista” antes de ser consejero de Cultura y Turismo y director del Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, en el año 2000.

“La situación de Soria, como la de Teruel, a mi me duele.. Me parece un problema nacional. La situación de Soria no es admisible y a cualquier español le debe doler”, ha resaltado.