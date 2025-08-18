La cantante y actriz María Gracia homenajea en Medinaceli a tradición musical española

Lunes, 18 Agosto 2025 08:54

La cantante y actriz María Gracia ('Acacias 38', 'Centro Médico'), será el próximo sábado 30 de agosto la protagonista del espectáculo de copla "Noches Bonitas de España" en el Palacio Ducal de Medinaceli.

Se trata de una interesante propuesta donde canciones inmortales, poemas de Rafael de León y recuerdos íntimos se entrelazan con su voz única. El espectáculo comenzará a las diez de la noche.



Con una amplia trayectoria como cantante, que le ha llevado por escenarios nacionales e internacionales, María Gracia rinde un bonito homenaje a la tradición musical española con elegancia, carisma y verdad.



El público, ríe, canta y se convierte en parte del espectáculo.

Una noche para disfrutar de la esencia de España a través de su música interpretada por una gran artista.



Reservas: 628 79 16 10 | 975 32 64 98 - Jueves a Lunes