La cantante María Gracia presenta en Medinaceli "Noches Bonitas de España"

Miércoles, 27 Agosto 2025 12:50

La reconocida cantante sevillana María Gracia presentará el próximo sábado en el Palacio Ducal de Medinaceli su espectáculo "Noches Bonitas de España".

La Fundación DeArte ha anunciado este miércoles el concierto solidario DeArte, que tendrá lugar el próximo 30 de agosto a las 22:00 horas

Con una trayectoria que la ha llevado desde Sevilla a grandes escenarios de España y del mundo, María Gracia se ha consolidado como una de las grandes intérpretes de la copla y de la tradición musical española.

Su propuesta artística se distingue por la fuerza de su voz, su elegancia natural y la capacidad de emocionar al público con cada interpretación.

En esta ocasión presentará su espectáculo “Noches bonitas de España”, una velada vibrante en la que canciones inmortales, poemas de Rafael de León y recuerdos íntimos se entrelazan en un homenaje lleno de carisma y verdad a la música española.

El público canta, ríe, se emociona y se convierte en parte de la experiencia.

Este concierto representa una oportunidad excepcional para disfrutar en directo de una de las voces más auténticas de la copla contemporánea, que con sensibilidad y pasión mantiene viva la esencia de un género fundamental en la identidad cultural española.

El evento se enmarca en la programación cultural de verano, promovida por la Fundación DEARTE en el Palacio Ducal de Medinaceli, un entorno patrimonial único.

Una cita imperdible para los amantes de la música en vivo, en uno de los escenarios más singulares de Castilla y León.

RESERVAS: Whatsapp 628 79 16 10 - Jueves a Lunes.