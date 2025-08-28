Medinaceli De Arte atrae a 180.000 personas en sus 17 años de actividades

Jueves, 28 Agosto 2025 20:26

El Palacio Ducal de Medinaceli abrió sus puertas, como epicentro de actividades culturales y artísticas, hace hoy 17 años, de la mano de la Fundación DeArte/Medinaceli DeArte. En este tiempo, 180.000 personas han acudido a disfrutar de algunas de sus convocatorias.

La Fundación DEARTE/ Medinaceli DEARTE, mediante un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Medinaceli abrio sus puertas a los vecinos de la Villa el 28 de agosto del año 2008 en una ceremonia muy concurrida presidida por el alcalde Felipe Utrilla y el presidente de DEARTE, Miquel Tugores. Asistieron más de trescientos vecinos.

Fue al día siguiente cuando las puertas del Palacio Ducal se abrieron a los visitantes que acuden a la histórica Villa, con el firme proposito de fomentar la Cultura y la repoblacion de Medinaceli y su comarca.

La Fundación DeARTE ha señalado que celebra su XVII aniversario, reafirmando su compromiso, según ha recalcado Miguel Tugores, con la difusión, la valorización y la promoción del arte contemporáneo en el territorio.

Desde su creación en 2008, la entidad se ha consolidado como un espacio de encuentro, diálogo e innovación, reuniendo a artistas, comisarios, críticos y amantes del arte en torno a proyectos transformadores.

Más de 350 eventos (CINE, MÚSICA ANTIGUA, LIRICA, TEATRO, FOLK, JAZZ, Los Conciertos de Palacio, etc.) y más de 200 exposiciones de arte actual.

Durante estos años, han sido visitadas por cerca de 180.000 personas interesadas por la história, el arte y la Cultura.

A lo largo de su trayectoria, DEARTE ha impulsado iniciativas que han marcado la vida cultural de Medinaceli y de la comarca, entre ellas exposiciones colectivas e individuales de artistas emergentes y consolidados, ciclos de conferencias y actividades educativas que acercaron al público a la creación artística contemporánea.

En estos 17 años, la Fundación DEARTE/Medinaceli DEARTE se ha consolidado no solo como un espacio expositivo, sino también como una plataforma de experimentación y reflexión crítica, convirtiendo a Medinaceli en un punto de referencia para el arte y la cultura no solo en la provincia de Soria, alcanzando repercusión significativa en España.

Con una programación continua y abierta al futuro, concluye Tugores, reafirmamos nuestra misión de contribuir al desarrollo local y en nuestro empeño de ser um referente cultural y dinamizador no solo de Medinaceli, sino también de Soria