Cacerolada en Arcos de Jalón en repulsa a genocidio en Gaza

Martes, 12 Agosto 2025 16:02

Arcos de Jalón acogerá el próximo miércoles, 13 de agosto, la segunda cacerolada en repulsa del genocidio que se está llevando a cabo en Gaza.

La convocatoria vecinal transversal "y sin siglas políticas" es a las 20 horas de la tarde,

En esta ocasión además de la lectura de un texto en el que se relata las últimas noticias acontecidas y en el que se manifestara la posición no neutral, se realizará una performance colectiva y por supuesto, pacífica.

Esta acción está ideada y coordinada por Prado Vielsa, artista visual con raíces en Arcos de Jalón.

"La sociedad civil no puede ni debe callar ante este atroz genocidio", ha recalcado la organización.