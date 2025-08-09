Medinaceli vive velada mágica con zarzuela contemporánea "El café de la rima ondulante"

Medinaceli ha vivido anoche, en el incomparable marco renacentista del Palacio Ducal, una velada mágica en la que la música, el teatro y la emoción se unieron para conquistar al público.

La zarzuela contemporánea El café de la rima ondulante, con música de Manuel Valencia, libreto de Fernán de Valder y dirección escenica de Federico Figueroa, se ha estrenado con gran éxito dentro de la programación del XII Festival Medinaceli Lírico, llenando casi por completo las gradas con cerca de 150 asistentes que disfrutaron de una propuesta tan fresca como innovadora.

El elenco, integrado por las sopranos Laura Pulido y Sara Viñas, el tenor Carlos Jiménez y el actor Karmelo Peña, ofreció interpretaciones de gran calidad, fusionando el lirismo vocal con un impecable trabajo escénico.

La dirección musical, cuidada hasta el último detalle, y los guiños contemporáneos insertados con ingenio, demostraron que la zarzuela puede seguir dialogando con el público del siglo XXI sin perder la esencia de su tradición.

La respuesta del auditorio fue unánime: cálidos aplausos durante toda la representación y una ovación en pie al caer el telón, confirmando que el género lírico goza de plena vitalidad, incluso en escenarios alejados de las grandes capitales.

Desde la llegada de Federico Figueroa a la dirección artística en 2021, el festival, impulsado por la Fundación DEARTE, ha reforzado su compromiso con la zarzuela, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario cultural.

El evento de anoche no solo inauguró el fin de semana grande del festival, sino que también volvió a colocar a Medinaceli como un referente cultural en la llamada “España vaciada”, demostrando que el arte es capaz de atraer y unir comunidades.

El XII Festival Medinaceli Lírico continúa hoy sábado, a las 22:00 horas, con la ópera Madama Butterfly, y cerrará el domingo a las 12:30 horas con la propuesta familiar Princesos y Caballeras.