PACMA volverá a concentrarse en Medinaceli para exigir abolición del toro jubilo

Viernes, 10 Octubre 2025 09:01

El Partido Animalista PACMA volverá a concentrarse el próximo 15 de noviembre en Medinaceli, coincidiendo con la celebración de nuevo del toro jubilo, para exigir su abolición definitiva.

Así lo ha anuncido el partido animalista que en 2024, con un recurso presentado consiguió que el único toro de fuego que se celebra en Castilla y León fuera suspendido.

Sin embargo, a mediados de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado el auto del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria que suspendía la celebración del evento, lo que deja abierta la puerta a que vuelva a celebrarse este otoño.

Según PACMA, con esta decisión se ignoran los "argumentos muy firmes" presentados en defensa de la integridad física y emocional del toro, y se vuelve a priorizar una tradición que, según indican, "implica sufrimiento, miedo y estrés extremos para el animal según los expertos2.

El partido ha considerado en un comunicado que el Toro Júbilo es "uno de los festejos taurinos más crueles de España", y que su celebración se mantiene "amparada por razones culturales y festivas que no pueden justificar el maltrato".

PACMA ha estimado que las autoridades autonómicas y locales "tienen la responsabilidad de proteger a los animales y no de permitir y jalear su tortura bajo el pretexto de la tradición2.

La concentración del 15 de noviembre coincidirá con la fecha en que está prevista la celebración del Toro Júbilo, con la diferencia de algunas horas de por medio, y PACMA organizará autobuses desde Madrid para facilitar la participación de todas las personas que deseen sumarse a la protesta.

Por el momento, desde el Partido Animalista se ha presentado una solicitud de recusación contra el magistrado ponente designado en el recurso de casación relativo al festejo.