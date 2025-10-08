Este fin de semana arranca el VI Festival Malvasía Medinaceli Jazz
La Fundación DeArte se prepara para abrir las puertas del VI Festival Malvasía Medinaceli Jazz, que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el Palacio Ducal de Medinaceli.
A solo dos días de su inicio, todo está listo para una nueva edición que promete volver a convertir a Medinaceli en el epicentro del jazz otoñal en España.
Con Italia como país invitado, el festival reunirá a grandes nombres y nuevas voces del panorama nacional e internacional, en una programación que combina la improvisación libre, la experimentación sonora y la belleza de los formatos más clásicos.
Convertido ya en un referente cultural en el entorno rural, Malvasía Medinaceli JAZZ mantiene su compromiso con la excelencia artística y con la fusión entre música, patrimonio y gastronomía, contando un año más con el patrocinio de Malvasía, empresa soriana que apoya decididamente esta cita musical.
Tres días de jazz, vanguardia y tradición
Viernes 10 de octubre
La inauguración abrirá nuevos horizontes musicales:
- David Sancho Quinteto – “Mind in Progress”: un viaje sonoro que fusiona jazz, rock sinfónico y música urbana de vanguardia.
- Opera23 (Vincenzo Germano, Italia) – “Teatro Armónico”: jazz contemporáneo y electrónica en una exploración de los nuevos lenguajes de la improvisación.
Sábado 11 de octubre
Una noche de introspección, virtuosismo y diálogo musical:
- Román Filiú – “Suite Oriental”: una fusión de cuerdas y saxofón que une la cámara con el espíritu jazzístico.
- Moisés P. Sánchez – “Soliloquio”: recital de piano solo improvisado casi en un solo trazo, pura emoción en directo.
Domingo 12 de octubre
El festival se despide con el futuro del jazz y el poder del gran formato:
- I Concurso Junior Medinaceli JAZZ: actuación del grupo ganador y entrega de premios.
- Paloma Cosano Big Band – “Paloma y otros pájaros”: música original para big band que abre nuevas sendas en el jazz español.
Más que un festival
Malvasía Medinaceli JAZZ es más que un encuentro musical: es un puente entre generaciones, países y lenguajes artísticos. La conexión con Italia en esta edición refuerza su carácter internacional y su apuesta por el diálogo creativo.
El estreno del Concurso Junior Medinaceli JAZZ inaugura un espacio para las nuevas promesas, acercando a los jóvenes al mundo del jazz y fortaleciendo la continuidad de este género vivo y en constante evolución.