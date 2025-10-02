Jueves, 02 Octubre 2025
Buscar
Despejado
22.3 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Medinaceli

Provincia | Medinaceli

Arte contemporáneo catalán dialoga con Castilla en “Encrucijadas y desvíos”

El Palacio Ducal de Medinaceli acoge, a partir de este mes de octubre, la exposición colectiva “Encrucijadas y desvíos”, que se inaugurará el próximo 5 de octubre.

Será a las 12:00 h en la Sala 1 y en la Sala Malvasía, y podrá visitarse hasta el 30 de octubre de 2025.

La muestra reúne a ocho artistas catalanes con el propósito de tender puentes entre geografías distintas pero unidas por una sensibilidad común hacia la creación, la memoria y el paisaje. 

Los artistas Jordi Aligué, Josep Clopés, Pep Fajardo, Lourdes Figuera, Ana Gallinal, Berta Paco, Joan Ramell y Roger Vilà presentan en Medinaceli un conjunto de obras que dialogan con la tradición artística contemporánea de Catalunya y con los silencios, las luces y las texturas de Castilla.

La muestra se concibe como una celebración del arte entendido como lenguaje universal, como acto de apertura y generosidad que, más allá de distancias y geografías, estrecha vínculos y teje complicidades.

En este espacio histórico, las piezas cobrarán nuevos significados al transformarse bajo otras luces y miradas, revelando en la diferencia una forma de conocimiento compartido. El objetivo principal: descubrir en el contraste una fuente de encuentro y reflexión.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Medinaceli

Id propio: 93302

Id del padre: 95

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia