Arte contemporáneo catalán dialoga con Castilla en “Encrucijadas y desvíos”

Jueves, 02 Octubre 2025 14:27

El Palacio Ducal de Medinaceli acoge, a partir de este mes de octubre, la exposición colectiva “Encrucijadas y desvíos”, que se inaugurará el próximo 5 de octubre.

Será a las 12:00 h en la Sala 1 y en la Sala Malvasía, y podrá visitarse hasta el 30 de octubre de 2025.

La muestra reúne a ocho artistas catalanes con el propósito de tender puentes entre geografías distintas pero unidas por una sensibilidad común hacia la creación, la memoria y el paisaje.

Los artistas Jordi Aligué, Josep Clopés, Pep Fajardo, Lourdes Figuera, Ana Gallinal, Berta Paco, Joan Ramell y Roger Vilà presentan en Medinaceli un conjunto de obras que dialogan con la tradición artística contemporánea de Catalunya y con los silencios, las luces y las texturas de Castilla.

La muestra se concibe como una celebración del arte entendido como lenguaje universal, como acto de apertura y generosidad que, más allá de distancias y geografías, estrecha vínculos y teje complicidades.

En este espacio histórico, las piezas cobrarán nuevos significados al transformarse bajo otras luces y miradas, revelando en la diferencia una forma de conocimiento compartido. El objetivo principal: descubrir en el contraste una fuente de encuentro y reflexión.