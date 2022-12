Ruta de los Belenes en Almarza

Jueves, 01 Diciembre 2022 17:55

El Ayuntamiento de Almarza invita a realizar la Ruta de Belenes "más atractiva y sorprendente" de toda la provincia, desde el 3 de diciembre al 9 de enero de 2023.

Este novedoso proyecto que se realizará por primera vez y que llega con la intención de quedarse, pretende que los visitantes conozcan los seis belenes que se han llevado a cabo en los pueblos de: Almarza, San Andrés de Soria, Gallinero, Tera, Sepúlveda de la Sierra y Cubo de la Sierra.

Todos ellos tienen un denominador común; el máximo aprovechamiento de los recursos que la naturaleza nos ofrece.

San Andrés de Soria: Este monumental Belén se viene realizando desde hace 6 años en un lugar tan singular como un antiguo LAVADERO que, al encontrarse en desuso, se rehabilitó dotándole un carácter cultural en el que realizan todo tipo de exposiciones, y en estas fechas llega el turno del Belén, que debido a su espectacularidad cada año recibe a más visitantes.

Como no puede ser de otra manera, el nivel de exigencia cada año es mayor y las ganas de innovar se multiplican. Pero lo que no ha cambiado nunca ni lo hará, es la utilización masiva de los recursos naturales: el acebo, las piedras, las cortezas y maderas, la tierra y como no, el elemento agua propio del lavadero que retroalimenta las impresionantes cascadas, eje vertebrador del belén junto al pesebre o el mercado. Cabe reseñar que, al lado de una de las cascadas se alza una doble altura espectacular, la cual cobija nuestro pesebre perfectamente iluminado.

Almarza: Belén realizado con figuras de madera talladas a mano con motosierra. Enclavadas en plena naturaleza, de puente a puente del Rio Tera, destacan por sus grandes dimensiones y su hermosura. Además, están situadas en un un lugar idílico de extraordinaria belleza. Desde que entras en nuestra ribera verás rincones que parecen sacados de auténticos cuentos de fantasía y que te trasladarán a un mundo imaginario. Un lugar privilegiado que tenemos la suerte de tener en Almarza.

Cubo de la Sierra: Este año nos complace inaugurar por primera vez un belén en el bello pueblo de Cubo de la Sierra. Un belén realizado de una manera completamente artesanal poniendo todo tipo de mimo y detalle en todas y cada una de las casas y adornos que componen este nacimiento.

Instalado en el Salón municipal hemos recreado una escena compuesta por elementos naturales y una bella cascada.

Sepúlveda de la Sierra: Este Belén realizado en el salón municipal del pueblo debuta por primera vez y lo hace a lo grande. Como todos los que os presentamos, se caracteriza por el máximo aprovechamiento de los recursos que la naturaleza nos ofrece, y que tenemos la suerte de tener a nuestro alcance. Un tronco de enormes dimensiones y de insuperable belleza acoge el nacimiento y le da un toque especial e inimitable a este Belén que no os dejará indiferente. Gallinero: Belén enclavado en el entorno conocido como “Museo de la Agricultura. “Trillos, hoces, aperos, orcas y demás objetos antiguos comparten protagonismo con troncos huecos, tierra, piedras, acebo, madera y demás recursos naturales. El resultado es un bellísimo Belén plagado de detalles que os sorprenderá. Tera: Cómo os venimos diciendo hasta ahora todos los Belenes tienen mucho en común, pero al mismo tiempo cada uno tiene su idiosincrasia, y ahora nos estamos refiriendo al de Tera. Se trata de un conjunto de casas hechas con poliespán, realizadas de manera totalmente artesanal y que destacan por su gran colorido y sus grandes dimensiones. Todas estas casas comparten protagonismo con una gran variedad de recursos naturales que situados en el lugar adecuado consiguen que el belén sea un auténtico espectáculo.