Transportes adjudica rehabilitación de la autovía A-11 en variante de Burgo de Osma

Jueves, 25 Septiembre 2025 13:32

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,6 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía A-11 entre los kilómetros 52,400 y 61,800, el tramo de la variante de Burgo de Osma.

Estas obras servirán para corregir los deterioros que presenta el firme en la actualidad y para prevenir su agotamiento en las zonas en peor estado.

La rehabilitación superficial consiste en el refuerzo del firme en la totalidad de la calzada con mezcla bituminosa, y la rehabilitación estructural consta de actuaciones de fresado y reposición e incluso de saneo de la explanada en las zonas en peor estado, donde presente agotamiento estructural.

Además, las obras incluyen todas las actuaciones complementarias necesarias para su correcto desarrollo: sellado de grietas, regeneración de mordientes, adecuación de bermas, drenaje subterráneo en zonas de saneo de explanada, adecuación y reposición de elementos de drenaje longitudinal existentes, señalización horizontal, bandas sonoras longitudinales fresadas, balizamiento, reposición de espiras de tráfico, etc., además de las actividades de señalización y balizamiento de obra, gestión de los residuos de construcción y demolición generados, vigilancia de la seguridad y salud, y limpieza y terminación de las obras.

Esta actuación se suma a la recientemente licitada para rehabilitar 10 kilómetros de la travesía de la N-122, a su paso por esta misma la localidad de Burgo de Osma.

En este contexto de trabajos de mantenimiento de carreteras del Estado que realiza el Ministerio en la provincia de Soria, cabe señalar que el pasado mes de julio se adjudicaron por otros 10,4 millones de euros los trabajos para conservar 150 kilómetros en diversos tramos de las autovías A-11, desde Medinaceli hasta Lubia; y SO-20, en Soria capital; y en las carreteras N-111, entre Medinaceli y Almazán y entre Lubia y Soria; y en la N-2, entre Medinaceli y Santa María de Huerta.