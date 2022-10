Suspensión de los niveles de ruido para Nufri

Sábado, 22 Octubre 2022 14:10

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma llevará al pleno ordinario del lunes la propuesta de suspensión provisional de los valores límite de ruido admisibles de las torres ventiladoras antihelada de la finca de Nufri en La Rasa.

Según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley del Ruido de Castilla y León, la suspensión se plantea por un nuevo periodo de cinco años. Una vez finalizado ese plazo tendrá que revisarse otra vez la autorización para valorar el cumplimiento de las obligaciones exigidas y la posible incorporación de mejoras tecnológicas viables que reduzcan los niveles sonoros.

La propuesta se llevará a pleno después de la solicitud de Nufri, registrada en el Ayuntamiento el 4 de agosto de 2022, por idénticas razones y argumentos técnicos a las de los años 2011, 2016 y 2021. Las dos primeras suspensiones se otorgaron por cinco años y la última por uno cuando se dio el visto bueno con varias prescripciones.

Uno de los requisitos de 2021 fue que Nufri realizara a su costa pruebas sobre el cumplimiento o no de los niveles de inmisión en el interior de todas las viviendas de La Rasa que contaran con cédula de habitabilidad y estuvieran debidamente dadas de alta en el catastro.

Después, los técnicos debían determinar las medidas correctoras sobre las ventanas que deberían adoptarse en cada caso para asegurar el cumplimiento de los niveles de inmisión en el interior, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora.

Finalmente, Nufri debía hacerse cargo de los cambios en las ventanas y acreditar la eficacia de dichas actuaciones.

Inicialmente fueron 22 las viviendas de la localidad de La Rasa en las que los propietarios solicitaron la realización de los niveles de ruido en el interior.

La noche del 11 al 12 de noviembre de 2021, personal de la empresa Audiotec realizó las mediciones acústicas en 20 de ellas siendo imposible llevarse a cabo en dos por causas ajenas a la empresa.

De los 20 inmuebles medidos, solo uno cumplía con los niveles por lo que se determinó que no había que instalar en él ningún tipo de medida correctora.

En el mes de febrero, Audiotec realizó un informe acústico de medidas correctoras a acometer en cada una de las dependencias de las 19 viviendas que no cumplían los niveles de ruido. Ese documento propuso no realizar actuaciones en tres de las viviendas puesto que, por su estado de conservación o por sus características constructivas, cualquier tipo de actuación sobre la carpintería no solventaría el problema.

Tras el estudio de Audiotec, Nufri se puso en contacto con los propietarios de las 16 viviendas en las que tenía que intervenir en sus ventanas y realizó los trabajos en 15 de ellas.

La noche del 12 al 13 de julio de 2022 se realizaron ensayos acústicos por parte de Audiotec determinando que se cumplen los niveles de ruido en las 15 viviendas en las que se han instalado medidas correctoras en sus ventanas.

Medidas correctoras

Durante estos meses, la empresa instaladora de las medidas correctoras, Herove, no ha podido intervenir en la vivienda situada en la calle La Estación número tres

. En ese inmueble tenían que cambiar la carpintería completa (marco, ventana, vidrios y frailes) con acabado aluminio en el exterior y madera en el interior similar al existente.

Hasta hace escasas fechas, la propiedad se negaba a que se realizaran las medidas correctoras en su vivienda y ha quedado testimonio formal de ello. A día de hoy, ya se ha podido entrar a medir para posteriormente realizar la oportuna intervención.

Además de la actuación sobre las ventadas, desde Nufri se informa de otras medidas tomadas durante estos meses para continuar con la reducción del impacto del ruido y del número de horas de los ventiladores antiheladas.

Una de ellas es la plantación de 1.500 cipreses en la parte norte de la finca para que en un periodo corto de tiempo se pueda tener una barrera natural de entre cinco y seis metros de altura, que sirva para que el ruido generado en las noches de heladas fuertes tenga un obstáculo hacia la pedanía de La Rasa.

También, en 240 hectáreas de la plantación se ha instalado un sistema de micro-aspersión que permitirá que las noches de heladas fuertes se paren 40 molinos de los 143 existentes (el 27,9%).

La intención es ir ampliando la superficie de micro-aspersión hasta lograr que puedan permanecer apagados los ventiladores anti-helada incluso en las noches de heladas fuertes. Para poder llevar a término esta idea, necesitan el visto bueno de las administraciones.