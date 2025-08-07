Camela cancela por segunda vez su concierto en El Burgo de Osma
Finalmente no habrá concierto de Camela este verano en El Burgo de Osma. Por segunda vez consecutiva, el cantante Dioni sigue sufriendo laringitis, lo que obliga a cancerlar definitivamente el concierto previsto para el 10 de agosto.
La promotora del concierto de Camela en El Burgo de Osma, Ara Music, ha emitido un comunicado para informar de esta cancelación.
Según el comunicado, las circunstancias médicas del cantante han generado la cancelación definitiva del concierto.
Las entradas adquiridas por internet empezarán a ser reembolsadas a partir de mañana viernes 8 de agosto.
Para el primer concierto anunciado el 1 de agosto, Camela había agotado las 3.000 entradas.