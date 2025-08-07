La nueva obra de Producciones Teatrales Zarabanda sube el telón en Calatañazor

Jueves, 07 Agosto 2025 13:17

‘Rosa casi Rojo’, la nueva obra de Producciones Teatrales Zarabanda, sube el telón de Calatañazor, dentro del V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’

Una propuesta de teatro social comprometido, que impacta y emociona, abre el telón de la Plaza Mayor de Calatañazor (Soria) con la obra ‘Rosa casi Rojo’.

Una nueva propuesta de la histórica compañía Producciones Teatrales Zarabanda, que lleva sobre los escenarios desde 1984.

La actuación tendrá lugar el viernes 8 de agosto, a partir de las 21:00 horas.

El V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Más Información: www.escenariopatrimoniocyl.es