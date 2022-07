El 40 por ciento de empadronados descarga bonos Burgosma

Miércoles, 20 Julio 2022 17:35

La primera oleada de la campaña de Bonos Burgosma alcanza ya su ecuador y algo más del 40 por ciento de los empadronados en el municipio han descargado sus bonos y están haciendo uso de ellos en los establecimientos asociados.

A principios de esta semana 1.923 vecinos habían procedido ya a la descarga de sus códigos de descuento a los que hay que sumar los 695 no empadronados que habían hecho lo propio.

A día de hoy, 20 de julio, se han emitido 9.506 bonos y de ellos 1.834 ya han sido canjeados en los establecimientos locales que se han sumado a la campaña. El importe en ventas acumulado, hasta ahora, es de 62.450,38 euros.

El pasado viernes, 15 de julio, ya se procedió por parte del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma a realizar el primer pago a los comercios asociados correspondiente a los descuentos de las ventas efectuados en los primeros días.

Se ha procedido a efectuar el pago con celeridad para que no sean los establecimientos adheridos quienes tenga que adelantar el importe del bono más allá del tiempo mínimo de gestión por parte del Consistorio.

Los bonos de esta primera tanda de la campaña podrán canjearse en los negocios asociados hasta el próximo 6 de agosto. Se cumplirá entonces el mes de plazo desde que comenzó la iniciativa por lo que, desde el Ayuntamiento, se anima a la población a exprimir la máximo las posibilidades de la misma. Los vecinos que no hayan descargado aún sus códigos de descuento pueden hacerlo a través de una sencilla operación en una página web accediendo desde su teléfono móvil. Los que aún no hayan consumido sus bonificaciones deben recordar que les quedan unas semanas para hacerlo y que, una vez, llegado el día 6 de agosto ya no podrán beneficiarse de esta ventaja.

Después de esta primera oleada de bonos, se convocará una segunda tanda, previsiblemente, en los meses de noviembre y diciembre. Para cada una de las convocatorias se destinan 150.000 euros en bonos: 125.000 para empadronados y 25.000 para personas vinculadas a la localidad o con segunda residencia en la misma. Por cada tanda, los vecinos empadronados, reciben cuatro bonos de seis euros para canjear en una compra mínima de 24 euros. Los no empadronados cuentan con dos bonos de seis euros hasta agotar el presupuesto. De esta forma, una familia compuesta por 4 miembros recibirá 192 euros al finalizar el año.