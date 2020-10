Barcones, sin servicio telefónico fijo

Domingo, 25 Octubre 2020 08:11

Todos los abonados del servicio telefónico en Barcones, localidad situada en el sur de la provincia, sufren desde desde hace mas de diez días continuos cortes. El servicio, según los vecinos, no ha funcionado más de 10 horas seguidas y en los últimos siete días no han tenido ni un solo minuto.

En Barconesa además no hay cobertura móvil y no es posible ninguna conexión.

Desde la compañía no dan ninguna explicación a los vecinos y es un hecho de especial gravedad por encontrarse abierto un expediente sancionador contra Telefónica por no dar un servicio correcto.

Parece ser que Endesa no colabora en la puesta en marcha de un radioenlace que serviría para solventar la situación. Es necesaria alimentación eléctrica y parece que no permiten la conexión a la red.

En estos meses que se está sufriendo la pandemia se hace más necesario este servicio universal para poder tener al menos noticia de que las personas mayores que allí residen.

Si alguien se pone malo no puede avisar a nadie, por no contar con teléfono.

La Secretaría de Estado para el avance digital publicó en febrero de 2019 una resolución por la que requería a Telefónica de España S.A.U. establecer un plan de recuperación del nivel de calidad de servicio de la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público en Barcones.

El servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija forma parte del servicio universal, tal y como establece el artículo 25 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, y el capítulo II del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. Por tratarse de un servicio universal, su prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica y con una calidad determinada.

El Ayuntamiento de la localidad de Barcones puso de manifiesto n varias ocasiones que sus vecinos sufrían cortes reiterados y de larga duración en el servicio telefónico disponible al público, por lo que la Secretaría de Estado inició el expediente de control técnico. Del expediente surgió la necesidad de requerir a Telefónica de España S.A.U., realizar un análisis de las causas por las que Barcones sufre cortes reiterativos y de larga duración del servicio telefónico fijo Del mismo modo, se solicitaba a la compañía la definición de las medidas técnicas y organizativas a adoptar en el plazo máximo de 45 días desde la notificación de la resolución, para garantizar que el servicio telefónico disponible al público se realice con los niveles de calidad adecuados. También se les requería un plan de mantenimiento y operación que reduzca los tiempos de reparación de averías, informando de todo ello a la Secretaria de Estado para el Avance Digital. Casi dos años después, a la vista de las nuevas quejas de los vecinos, el problema sigue sin resolverse.