Pellizco de la ONCE en Almazán

Lunes, 25 Julio 2022 14:29

La ONCE ha repartido en total 240.000 euros en Almazán.

El número 48051 serie 035 ha obtenido un premio de 24.000 euros el primer año, más 2.000 euros al mes durante 9 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.

En total 240.000 euros correspondiente al sorteo del domingo, día 24 de Julio.

El agente vendedor de la ONCE, Jose Carlos Tarancon Muñoz, es quien ha llevado la ilusión alguno de sus clientes habituales, a los que vende el Cupón y el resto de productos de juego de la ONCE, en su puesto de venta situado en Almazan, desde febrero de 1988, formando parte de la plantilla de vendedores de la ONCE en nuestra Comunidad, constituida actualmente por más de 750 personas con discapacidad, quienes cada día con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre nuestros clientes y celebran la suerte de los premios repartidos.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, 4 y 2 euros.

Informar a nuestros clientes que se encuentra a la venta el tradicional sorteo del extraordinario “De verano” que se celebra el 15 de agosto de

2022, que, por tan solo 6 euros, nos da la oportunidad de ganar un premio, de 15.000.000 € más 119 premios de 40.000 € y 1.080 premios de 1.200 euros

EUROJACKPOT, BOTE de 10.000.000 de euros. “Buscamos valientes que se atrevan con muchos millones de euros”