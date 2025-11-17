La Diócesis solicita obras de urgencia para la iglesia de Villasayas

Lunes, 17 Noviembre 2025 15:56

La Diócesis de Osma-Soria solicitará a la Junta de Castilla y León la autorización para intervenir de urgencia en la iglesia parroquial de Villasayas.

Esta madrugada, sobre las cuatro, se ha caído la barbacana de la cabecera del ábside del templo de Nuestra Señora de la Asunción y, aunque se lleva trabajando desde septiembre en un proyecto de actuación, la situación obliga a imprimir celeridad al proceso.

Tanto la parroquia como el Ayuntamiento advirtieron del estado del templo en los últimos tiempos y como de forma muy rápida veían abrirse grietas en esa zona que hoy se ha derrumbado.

La Diócesis ya redactó hace dos meses una memoria valorada para hacer un proyecto de actuación y los arquitectos estaban trabajando para presentar a la Junta de Castilla y León.

La previsión era que el organismo regional asumiera buena parte del presupuesto de la intervención y el resto corriera a cargo de la parroquia y del Obispado de Osma-Soria, pero el hundimiento de esta noche obliga a tomar medidas drásticas.

A primera hora de la mañana, el delegado de Patrimonio, José Sala Pérez, se ha desplazado en Villasayas para valorar la situación con la parroquia y responsables de la Junta de Castilla y León.

Pese a lo aparatoso del derrumbe, no parece que el ábside quede en el aire, aunque está muy descubierto.

Esta iglesia forma parte de un conjunto monumental declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993 por lo que necesita el visto bueno de la Junta de Castilla y León para realizar cualquier intervención.