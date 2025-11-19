El colegio Calasancio, de Almazán, celebra sus bodas de diamante

Miércoles, 19 Noviembre 2025 08:23

El colegio Calasancio, de Almazán, celebrará el próximo sábado, 22 de noviembre, sus bodas de diamante.

A principios del siglo XX había una insuficiencia de centros docentes en Almazán y después de distintos trámites, el Ayuntamiento de la Villa contactó al inicio de 1950 con el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, actual titular de la obra, quien aceptó asumir este proyecto.

El Colegio Calasancio, de acuerdo con la normativa vigente, ofrece en la actualidd a la Villa de Almazán los servicios educativos de Educación de 2 años, Educación Infantil: 3, 4 y 5 años, y los ciclos completos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Es un centro concertado con el Ministerio de Educación y Ciencia, en permanente proceso de superación y mejora.

Los actos programados para celebrar el sábado sus bodas de diamante son:

Eucaristía a las 10:30. En la iglesia de Santa María de Almazán, presidida por el obispo de Huesca y Jaca.

A las 12:00, en el Centro Cultural Tirso de Molina se celebrará el acto de aniversario con las autoridades.