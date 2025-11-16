"Arima" proclama Chef Medieval 2025 a Iban Garin (Estella-Lizarra) en Almazán

Domingo, 16 Noviembre 2025 16:15

El cocinero navarro Iban Garin, del restaurante BiEnara, en Estella-Lizarra, se ha alzado ayer sábado en Almazán con el título de Chef Medieval 2025 gracias a su propuesta ‘Arima’, un bocado que ha conquistado al jurado por su técnica, su relato y su cuidada ejecución.

Gorka Irisarri, de Gastroteka Danontzat (Hondarribia), ha obtenido el segundo premio con sus ‘Delicias del bufón’, mientras que el galardón a la Originalidad fue para la veterana Julia Medrano, del Hotel Villa de Almazán, que a sus 81 años ha logrado por primera vez el ansiado reconocimiento internacional.

La jornada estuvo marcada por la hermandad entre cocineros, el gran ambiente en la villa soriana y el éxito de la Ruta del Pincho Medieval, que prevé rozar las 2.500 tapas.

‘Arima’ —“alma” en euskera— fue también la esencia del certamen.

La tapa, un homenaje a Jesús Garín, padre del chef, construyó un discurso culinario a través del conejo a la brasa y confitado, duxelle de portobello y trufa, papada ibérica ahumada, pasta filo crujiente, chutney de higo negro y un cremoso de remolacha.

“Estoy muy emocionado. Llevarme el trofeo para Estella-Lizarra es enorme para mí”, ha reconocido Garin.

“Este pincho se lo dedico a mi padre… y a mi familia, que siempre está conmigo”. ha señalado.

El jurado ha valorado “la coherencia total entre historia, sabor y verosimilitud”, según ha explicado su portavoz, Ángel Manzano.

La alcaldesa de Estella-Lizarra, Marta Ruiz de Alda, ha destacado que Garin “ha brillado con un trabajo impecable”.

La ovación más emotiva del día fue para Julia Medrano.

Su tapa ‘La vida es un carnaval’, elaborada con bogavante, bacalao al pilpil, brotes de cebolla, emulsión de vino y setas locales, le valió el premio a la Originalidad.

“Puede que sea mi última vez… o puede que no. Mientras tenga fuerzas, seguiré cocinando y representando a Almazán”, ha afirmado entre aplausos esta adnamantina de corazón culinario, pero que también lleva a gala ser navarra, de San Adrián, de nacimiento.

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, le ha rendido un homenaje público.

“Julia es un ejemplo para todos. Representa el alma de este concurso y el alma de Almazán. Su constancia, su cariño y su amor por esta villa merecían este reconocimiento”, ha recalcado..

La teniente de alcalde de Hondarribia, Estitxu Urtizberea, en representación de la presidencia de la Red de Ciudades y Villas Medievales, subrayó el valor cultural del certamen. “Este concurso demuestra que nuestras cocinas son embajadoras de nuestra historia. Aquí todos hablan un mismo lenguaje culinario, un lenguaje que mezcla territorio, tradición y creatividad. Almazán ha sido un escenario excepcional y esta edición confirma que la Red vive uno de sus mejores momentos”, señaló.

Además de Garin, Irisarri y Medrano, participaron Cristian Solana (Laguardia), Rubén Urbano (Sigüenza), Trinidad Sánchez (Valencia de Alcántara) y José Mário Magalhães (Marvão), todos ellos reconocidos con su diploma y la chaquetilla oficial de la Red.

El XVII Concurso Internacional del Pincho Medieval dejó una edición memorable, con un nivel extraordinario y un ambiente que volvió a demostrar que, cuando la historia se sirve en formato de pincho, el sabor del pasado se vuelve inolvidable.

Sobre la Red Medieval

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a siete municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Valencia de Alcántara (Cáceres), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal) y Sigüenza (Guadalajara).

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura.

El exitoso Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales que se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red-Corriendo el Medievo que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte son un ejemplo de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Pero hay mucho más, como el proyecto En Clave de RE-D, del que forman parte siete conciertos consolidados en las ciudades y villas medievales. www.villasmedievales.com