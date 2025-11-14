Las obras de eficiencia energética en acuartelamiento de Almazán cumplen plazos previstos

Viernes, 14 Noviembre 2025 14:46

Las obras de eficiencia energética en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Almazán avanzan conforme al calendario previsto, según ha confirmado este viernes el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, que ha comprobado sobre el terreno el progreso de las obras.

En la visita ha estado acompañado por el teniente coronel Sergio Peñarroya, jefe de la Comandancia de Soria.

Una vez finalizada la obra, el edificio principal contará con una envolvente térmica reforzada, una instalación solar fotovoltaica que reducirá la factura eléctrica y una calificación energética superior.

El resultado será un cuartel más sostenible, alineado con los objetivos del PRTR y con los compromisos de España y de la Unión Europea en materia de transición energética.

La actuación en Almazán cuenta con un presupuesto de 1.397.828 euros.

La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) asume la dirección facultativa de los trabajos.

La empresa contratista es AFC Construcciones y Contratas, S. L.

La coordinación de seguridad y salud recae en Gestión Preventiva en Obra, S. L. P. U.

El proyecto actúa sobre la envolvente térmica del edificio principal. Incluye la instalación de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) en fachadas, la sustitución de la carpintería exterior por ventanas de altas prestaciones, la renovación de la cubierta con un aislamiento adecuado que garantice la continuidad de la envolvente térmica y la incorporación de placas fotovoltaicas para autoconsumo eléctrico.

En este acuartelamiento, los edificios anexos de los pabellones residenciales ya incorporan aislamiento térmico desde una reforma realizada en torno a 2010. La intervención actual se concentra esencialmente en el cuerpo principal del cuartel, donde se consigue el mayor salto de eficiencia energética.

Todas estas mejoras permitirán reducir al menos un 30 por ciento el consumo de energía primaria no renovable y mejorar la calificación energética del inmueble al menos una letra en la escala oficial A–G. Este “salto de letra” expresa el paso a una categoría superior de eficiencia, con impacto directo en emisiones, confort y gasto energético.

“El PRTR deja inversiones concretas en nuestros pueblos. El cuartel de Almazán pasa a ser un edificio más eficiente, más confortable y se disminuirá la demanda energética del edificio, con el consiguiente ahorro económico. Es ahorro para las arcas públicas y compromiso con el reto demográfico”, ha señalado el subdelegado.

Latorre ha destacado que “estas mejoras se traducen en mejores condiciones de trabajo para los guardias y en un servicio más cercano y eficaz para la ciudadanía de la zona”.

Programa de Transición Energética

La intervención se enmarca en el Programa de Transición Energética en la Administración General del Estado, que el Gobierno ha puesto en marcha dentro del PRTR.

El plan persigue la reducción de la demanda energética de los edificios públicos, la disminución de la dependencia de combustibles fósiles, el impulso del autoconsumo con energías renovables y el avance hacia una movilidad de cero emisiones en las flotas del Ministerio del Interior.

En Soria, la inversión asociada a este acuerdo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio del Interior supera los diez millones de euros.

Ya se ha intervenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) y, mediante SEGIPSA, se desarrollan actuaciones en los acuartelamientos de Gómara, Almazán y Berlanga de Duero.

El denominador común es la eficiencia energética, las energías renovables y la mejora del servicio público, con especial atención al medio rural.