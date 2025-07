Gringo Star visitará Almazán con su gira europea

Miércoles, 02 Julio 2025 15:41

Tan solo dos meses después del lanzamiento de su último disco, Gringo Star ha volado a España para ofrecer siete conciertos por toda la península. Uno de ellos será en Almazán.

La banda nativa de Atlanta visitará diversas ciudades a principios del mes de julio: Madrid (Sala Rockville) el 7, Oviedo (Almacenes) el 8, Vigo (Radar Estudios) el 9 de julio, Almazán (Maneras de Vivir) el 10, Palencia (Sala Infinity) el 11, Sopelana (Vizcaya) (Le Atayala del Gardoki) el 12 y Barcelona (Estraperlo Club) el 13.

Durante una semana, Gringo Star recorrerá España tocando por primera vez las nuevas canciones de "Sweathearts" (Dizzybird Records), su octavo álbum de estudio.

Después de más de diez años de carrera, la banda continúa al frente de la escena rock underground de Estados Unidos, consagrando su estilo tan personal cargado de referencias al sonido rock de los años 60.

Con este último trabajo, Gringo Star da un giro radical hacia lo menos esperado: una mentalidad profundamente romántica.

En un mundo en el que las divisiones entre la humanidad se han convertido en el lema de muchos, no es sino el momento perfecto para regresar al amor y las emociones profundas que nos conectan a todos?

Este disco es su segundo lanzamiento desde la pandemia del COVID-19, y con él el cuarteto busca transportar a todo aquel que se adentre a escucharlo a una época mejor, una más sencilla y feliz.

El grupo fundado por los hermanos Nicholas y Peter Furgiuele, junto al guitarrista y vocalista Josh Longino y el baterista Mario Colangelo, vuelven a España después de dos años de sus últimas fechas en el país.

Gringo Star comenzó su carrera en 2008 con el lanzamiento de "All Y'all", si bien los hermanos Furgiuele han estado tocando juntos desde que eran niños, nacidos en una familia con fuerte conexión con la música georgiana.

De este modo, los dos hermanos no tardaron en empezar a hacer música: cuando Nick tenía 15 años y Peter sólo 11, cogieron el bajo y la batería.

Con el tiempo, los hermanos formaron Gringo Star y comenzaron la carrera que ha llegado a definir su última década.

All "Y'all" y "Count Yer Lucky Stars" obligaron al mundo a prestarles atención

. "Floating Out To See" supuso una reinvención de su sonido, a través de la incorporación de más teclas y cuerdas en sus composiciones. "The Sides and In Between" se consagró como uno de sus mejores álbumes.

"Back to the City", de 2018, revitalizó su sonido con una nueva intensidad, oscura y brillante a partes iguales. La legendaria energía en directo de la banda queda plasmada en todas y cada una de sus giras, siendo uno de los puntos fuertes de la banda.



Tras la publicación de "On and On and Gone" (2023), el grupo presenta ahora "Sweethearts", su último disco de estudio.