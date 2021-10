Firma del nuevo contrato de recogida de residuos

Lunes, 18 Octubre 2021 14:01

Almazán tendrá un nuevo contrato de recogida de residuos urbanos.

En la mañana de hoy se ha procedido a la firma oficial del contrato de recogida en el Ayuntamiento adnamantino haciéndose firme la propuesta de adjudicación realizada hace poco más de un mes y sin que se hallan presentado alegaciones.

La UTE Audeca-OCR medioambiente, ha sido finalmente la empresa que ha resultado adjudicataria para realizar la prestación del servicio los próximos 10 años. La empresa deberá realizar una inversión para el municipio superior a los 700.000 euros, que se destinará a la compra de nuevos contenedores, un camión de carga lateral, un camión de carga trasera, un vehículo para la recogida de voluminosos y un equipo de limpieza entre otras inversiones.

Audeca es la filial de servicios del Grupo Elecnor, con presencia en más de 50 países.

El grupo Elecnor nació en Bilbao hace más de 60 años y su facturación está por encima de los 2300 millones de euros anuales. OCR medioambiente por su parte, es una empresa de capital soriano especializada en la gestión de servicios medioambientales y tiene sede en Ólvega.

Entre las novedades que contempla, se encuentran la integración del servicio de Punto Limpio y la adaptación a la normativa actual marcada por la legislación europea en todos sus términos. En este sentido, se incluye también la progresiva instalación del cuarto contenedor de resto orgánico que será de implantación obligatoria. Asimismo, se incluyen todos los trabajos especiales como los de Semana Santa, el mercado semanal, fiestas locales, carnavales etc-

Además la nueva empresa se hará cargo de la gestión del Punto Limpio, con ampliación de horario para mejorar la atención a los vecinos, al igual que la recogida de los contenedores de selectivo, papel cartón y envases.

Con el nuevo contrato se mejorará la calidad del servicio y se aumentará el número de contenedores. Así la contenerización municipal se incrementará de los 200.000 litros actuales a 511.000 litros. El numero de contenedores de papel cartón y envases aumentará en un 50% respecto a los existentes actualmente. Además se instalarán contenedores adaptados para personas con movilidad reducida

La empresa se hará cargo del mantenimiento y limpieza de los contenedores soterrados existentes en el municipio y se realizará recogida en todo el municipio sábados y domingos, para ayudar a mejorar la imagen de la Villa los fines de semana en los que existe mayor número de visitantes.

Audeca-OCR realizará una recogida de voluminosos mensualmente, recordemos que en la actualidad la recogida es trimestral, e igualmente ofrece una recogida mensual para residuos vegetales como restos de podas, césped etc.

Dentro de las mejoras la adjudicataria ofrece un vehículo de carga lateral de reserva, un camión lavacontenedores y servicio de vigilancia 24 horas en el punto limpio entre otras propuestas.

La previsión es que el nuevo servicio empiece a funcionar a finales de enero y que en pocos meses esté implantado completamente con la llegada de la totalidad de los nuevos vehículos recolectores.

Cedazo, destacó que el servicio debe adaptarse a la realidad social de este momento, para cumplir con los objetivos de la legislación europea. Debemos mejorar sobre todo en la recogida del selectivo y, poco a poco, impulsar la recogida de la fracción orgánica. Llevábamos meses trabajando en diferentes hipótesis del servicio, con el objetivo de mejorarlo de manera progresiva y conseguir un servicio de mayor calidad y más moderno, y estoy convencido que en breve será una realidad. Igualmente hay que agradecer el trabajo, el esfuerzo y la disponibilidad a la empresa que presta el servicio actualmente y que ha venido realizándolo durante varias décadas.

El nuevo precio de adjudicación ha sido de 358.945,34 euros/año, que permanecerá sin revisión de precios durante los próximos dos años y que no supondrá ningún incremento en la Tasa de recogida que pagan los vecinos.

El actual servicio está vencido desde hace más de 17 años y debía adaptarse a normativa, venció en 2004 y ya habían sido varios los informes técnicos que indicaban la irregularidad y la necesidad de convocar una nueva licitación, que por fin hoy se firma.