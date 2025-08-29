El espectáculo "Zumbados" cierra en Almazán V Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León

Viernes, 29 Agosto 2025 10:32

El humor de Teatro Atópico y su espectáculo ‘Zumbados’ protagonizan, en Almazán, el último fin de semana del V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’.

El cierre de esta edición del Festival en la provincia contará con el divertido espectáculo ‘Zumbados’, de la compañía Teatro Atópico, que con una dilatada trayectoria sobre los escenarios es garantía de humor para todos los públicos.

La Plaza Mayor de Almazán será el escenario de este original derroche de circo y comedia el sábado, 30 de agosto, a las 21:00 horas.

El V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ está llegando un verano más hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Más Información: www.escenariopatrimoniocyl.es