El Centro de Día de Almazán trabaja contra soledad no deseada

Sábado, 10 Febrero 2024 07:38

El Centro de Día de Almazán trabaja para cumplir con el plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social.

La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, acompañada del alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, y del gerente territorial de Servicios Sociales, José Antonio Martínez Tierno, ha visitado ayer las dependencias del Centro de Día de Almazán para dar a conocer las actividades y servicios que presta a los mayores en cumplimiento del Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social de la Junta de Castilla y León.

El Centro de Día de Almazán cuenta actualmente con 1.208 socios y se considera el centro coordinador de referencia para la zona para promover el Plan contra la soledad no deseada, favoreciendo la participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la comunidad, a través de políticas de envejecimiento activo, con la programación de actividades dirigidas a evitar o retrasar situaciones que limitan la capacidad de autonomía personal como talleres de yoga, gimnasia, baile en línea, informática, WhatsApp y otras actividades diversas y puntuales que denominan ‘a tu aire’.

En el centro, se ofrece también servicio de podología y peluquería para sus socios y se organizan diferentes campeonatos de juegos de cartas, bingo, meriendas, sesiones de cine y conferencias, además de otros actos culturales como visitas a exposiciones, talleres de lectura, etc.

En ocasiones y aprovechando las instalaciones que brinda el centro, se anima a las personas mayores a celebrar los días de fiesta como pueden ser el Jueves Lardero o la fiesta del Carnaval con la celebración de un baile.

A este respecto, Yolanda de Gregorio ha señalado en su encuentro con los usuarios del centro que “todos los servicios y actividades que se realizan diariamente responden a la estrategia de atención centrada en la persona, que es una constante en todos los centros y servicios de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León”.

La delegada ha querido destacar “porque supone un respiro en los cuidados del entorno familiar”, el servicio de estancias diurnas que ofrece el centro, que cuenta con 12 plazas (actualmente ocupadas 8), gestionadas por la empresa SANIVIDA, y al que la Junta de Castilla y León destina anualmente un presupuesto de 143.122 euros.

Las unidades de estancias diurnas son servicios dirigidos preferentemente a personas mayores en situación de dependencia o a personas con necesidades afines, en los que, en jornada diurna, se les presta atención personalizada con el objetivo de mantener o mejorar su nivel de autonomía personal y de independencia a través de actividades adaptadas a cada persona y mediante los correspondientes planes de apoyo que potencien sus capacidades.

El servicio comprende, además de la atención a los usuarios, el transporte entre sus domicilios y los centros, traslados que deben efectuarse en vehículos adaptados. “Con el servicio de estancias diurnas se satisfacen las necesidades de las personas mayores que, aun padeciendo limitaciones en su capacidad funcional, pueden mantener o mejorar su autonomía personal, retrasando o evitando su atención institucionalizada” ha mencionado Yolanda de Gregorio.

El Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social, plan pionero que integra medidas de hondo calado y con una marcada perspectiva rural, incluye, además del punto de encuentro contra la soledad no deseada, cuya finalidad es que las personas mayores que lo deseen puedan a acudir a las actividades que se programan semanalmente en el centro de día, otras medidas, que ha mencionado la delegada territorial, como es la puesta del servicio ‘Cerca de ti’ para el que la Junta de Castilla y león ha activado un teléfono gratuito (900 264 812) cuyo objetivo es combatir la soledad no deseada.

A través de este servicio no solo se informa a los mayores sobre recursos y actividades que facilitan su integración en la sociedad, sino que se analizan las necesidades de estas personas para derivarlas a su centro de acción social y recibir ayuda profesional cuando lo requieran, ya que se pone a su disposición un servicio de apoyo psicosocial.

Ha destacado la delegada territorial también la ‘Red amiga de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento Social’ como otra gran iniciativa dentro de este plan. Se trata de una herramienta que profundiza aún más en la detección y apoyo de las personas que viven en soledad de manera forzosa y que se articula a través de la firma de protocolos de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y otras entidades, poniendo a disposición los centros de día de la Junta de Castilla y León que colaborarán con las corporaciones locales, para ofrecer una variada cartera de actividades sociales.

A través de los agentes que conformen esta red podrán detectarse casos de soledad no deseada y, en función de su gravedad, derivarlos a los CEAS para que actúen localmente. De este modo, ha señalado la delegada, “el Centro de Día de Almazán, y el resto de los centros de día de la provincia, asumirán funciones de información ciudadana, identificación de personas en situación de riesgo, acompañamiento y gestión de los apoyos necesarios a las personas, promoviendo la ayuda directa, la organización de actividades de envejecimiento activo, la formación tecnológica de los mayores, la promoción de la interacción social, etc.”

La delegada territorial ha reconocido que “el fenómeno de la soledad no deseada se ha convertido en una necesidad social compleja y cada vez más extendida en la que la Junta de Castilla y León está trabajando, poniendo sus servicios y medios al alcance de los ciudadanos”.

Ha recordado que en Soria hay cuatro centros de día que actúan como centros coordinadores de referencia de su zona para cumplir con el Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social, dos en la capital, el Centro de Día Soria I y el Centro de Día Soria II, y dos en la provincia, el Centro de Día de Almazán y el Centro de Día de Ólvega, con un total de 9.693 socios.

Otras cifras representativas de lo que suponen los servicios sociales en el día a día de muchas personas mayores en la provincia son las 285 plazas que registran las dos residencias de personas mayores dependientes de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria, a las que habría que sumar 79 plazas en centros concertados. Para estancias diurnas, existen 102 plazas en centros propios y 53 plazas en concertados.

En 2023, el Club de los 60 organizó 29 viajes, con destinos nacionales e internacionales, en los que pudieron participar un total de 1.524 personas y cabe destacar también el Programa Interuniversitario de la Experiencia que para el presente curso cuenta con 159 alumnos matriculados en las sedes de Almazán y Soria capital.