Uno de cada diez niños reconoce haber sufrido ciberacoso, esgún informe de UNICEF

Miércoles, 12 Noviembre 2025 13:09

Uno de cada diez niños y niñas reconoce haber sufrido ciberacoso, y uno de cada tres adolescentes violencia digital en la pareja, según un nuevo informe sobre el impacto de la tecnología en la infancia, según el estudio en el que ha participado UNICEF España, de la mao de Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática.

Se confirma una tendencia imparable: la infancia y la adolescencia viven hoy más conectadas que nunca, entre redes sociales, pantallas y notificaciones.

Los y las adolescentes están registrados en redes sociales de forma masiva: el 92,5 por ciento participa en al menos una red social y el 75,8 por ciento en tres o más. Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 78,3% ya tiene presencia en alguna red.

Pero el impacto de la tecnología va mucho más allá del ocio o la comunicación.

Son resultados de Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social, estudio elaborado por Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática.

Fruto de una consulta a casi 100.000 niños, niñas y adolescentes de toda España, esta investigación – la de mayor alcance a nivel mundial sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia de un país – ofrece una fotografía nítida de una generación hiperconectada y que, aunque más consciente de los peligros de Internet, sigue enfrentándose a graves desafíos emocionales y de convivencia.

La gran mayoría accede a las redes y otros contenidos desde su propio dispositivo.

La presencia del teléfono móvil se hace patente desde los últimos años de Primaria: a los 10 años, el 41 por ciento de los niños y niñas dispone de móvil propio, porcentaje que asciende al 76 por ciento a los 12 años de edad.

En la ESO,prácticamente todos –el 92,8%– tiene su propio teléfono, siendo la edad media de acceso al móvil los 10,8 años.

“La digitalización representa una oportunidad extraordinaria para la infancia: facilita la inclusión, estimula la creatividad y fortalece vínculos sociales y familiares. Pero una exposición temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que deben abordarse como un problema de salud pública”, ha advertido Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de UNICEF España. “El mal uso de la tecnología provoca la pérdida de hábitos saludables, fatiga mental, presión por la imagen, además de exponer a riesgos como el ciberacoso o los contenidos inadecuados”.

El uso problemático de las redes tiene consecuencias

Casi un 9% de los chicos y chicas de entre 10 y 20 años dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales entre semana, una cifra que se eleva hasta casi el 20% durante el fin de semana. Además, el 5,7% podría haber desarrollado un uso problemático de las redes sociales, porcentaje que alcanza el 7,7% entre quienes cursan Bachillerato – la etapa más vulnerable – y que es significativamente mayor entre las chicas, lo que evidencia importantes diferencias de género en esta problemática.

Este uso intensivo se asocia a mayor ansiedad, peor calidad de vida y mayor exposición a situaciones de acoso, ciberacoso o control en la pareja a través de medios digitales. “El 25% de los adolescentes declara haber sufrido acoso escolar, cerca del 10% ciberacoso, y uno de cada tres jóvenes con pareja reconoce haber vivido control o chantaje a través del móvil o las redes¨”, ha señalado Antonio Rial, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien ha advertido de que “estas formas de violencia digital están cada vez más presentes en la vida cotidiana de los adolescentes”.

La falta de normas y límites en el uso de la tecnología, junto con un mal ejemplo por parte de los adultos, duplica las diferentes conductas de riesgo online.

Por ejemplo, el porcentaje de chicos y chicas que pasa más de 5 horas al día en redes sociales los fines de semana es del 17,9% entre aquellos cuyos padres no usan el móvil durante las comidas, y asciende al 24,6% si los padres sí usan el móvil.

Lo mismo ocurre con el consumo de pornografía (27,5% versus 34,3%) o aceptar a desconocidos en redes (31,6% frente a 40,3%).

Por su parte, Jesús Herrero, director general de Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado e Inteligencia Artificial, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con los derechos digitales, con conseguir que “los ciudadanos sean conscientes de que en el entorno digital o virtual tienen los mismos derechos que en el físico o presencial”.

Labor en la que España fue pionera en el verano de 2021, al ser el primer país del mundo en dotarse con una carta de derechos digitales y campo en el que sigue actuando como revela el apoyo a esta investigación, “la de mayor alcance a nivel mundial realizada hasta la fecha y cuyos resultados nos sirven tanto para fundamentar políticas públicas con las que dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, especialmente de los más jóvenes, como para el planteamiento de futuras investigaciones académicas y educativas”.

Progresos en el uso responsable, aunque persisten los riesgos

Aunque los riesgos continúan, se observan avances en el uso responsable de internet.

El 58,4% de los encuestados ha hablado con personas desconocidas en la red, el 25,1% ha recibido mensajes de carácter sexual y casi el 9% ha recibido presiones para enviar fotos o videos de carácter erótico o sexual, pero estos datos son mejores que los registrados en 2021, en el informe Impacto de la Tecnología en la Adolescencia.

La exposición a la pornografía sigue siendo un reto: el 29,6% dice haberla consumido en alguna ocasión, en uno de cada tres casos de manera fortuita. El consumo se inicia de media a los 11,5 años, y el 70% de los encuestados manifiesta que no habla de sexo en casa.

Más de la mitad de los encuestados manifiestan cierta necesidad de desconexión digital y reclaman más educación digital, afectiva y emocional, acompañamiento adulto y hablar sobre salud mental y relaciones. “Los hábitos de juego y de descanso dependen de cada uno de nosotros, pero las redes están diseñadas para enganchar”, han explicado Ailin (17 años) y Pablo (13), miembros del Grupo Asesor de UNICEF España, que piden tolerancia cero al ciberacoso, acompañamiento familiar en el primer uso del móvil, y que se les tenga en cuenta a la hora de diseñar contenidos dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

Datos disponibles en www.infanciadigital.es