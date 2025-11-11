La población española roza los 50 millones

Martes, 11 Noviembre 2025 16:26

La población de España ha aumentado en 105.488 personas durante el tercer trimestre de 2025 y se ha situado en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, el valor máximo de la serie histórica, según la Estadística Continúa de Población publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 474.454 personas.

El crecimiento poblacional de España se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España ha disminuido.

Esta población nacida en el extranjero -de 9.825.266 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros ha aumentado en 78.937 personas durante el trimestre, hasta 7.132.324.

La población de nacionalidad española ha aumentado en 26.551.

El número de hogares se ha situado en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre de 2025.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2025 han sido la colombiana (con 32.100 llegadas a España), la española (24.500) y la marroquí (23.400).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la española (con 9.100 salidas), la colombiana (8.200) y la marroquí (7.900).

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla.

Los mayores incrementos se han registrado en Comunitat Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%).