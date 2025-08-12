Últimos días para reservar stand en Presura 25

Martes, 12 Agosto 2025 14:16

El histórico Pozo Sotón, símbolo de la reconversión de espacios industriales en recursos turísticos y culturales en Asturias, será del 3 al 5 de octubre el escenario de la novena edición de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural.

Bajo el lema “El Renacimiento Rural”, el evento organizado por El Hueco de Soria reunirá a emprendedores, instituciones y ciudadanía comprometida con el futuro del medio rural.

Con más de medio centenar de expositores, el evento contará con nueve mesas redondas, el ya emblemático Espacio Ágora, y el concurso de emprendedores El Hueco Starter, que premiará ideas innovadoras para revitalizar entornos rurales.

evento convivirá además con Fetumi, la Feria de Turismo Minero e Industrial, organizada anualmente para poner en valor el patrimonio minero de la zona.

Presura 2025 vuelve a presentarse en esta edición como una plataforma para mostrar proyectos reales, compartir soluciones al reto demográfico e inspirar el retorno a los pueblos.

La España rural, con ello, se visibiliza así no como un territorio del pasado, sino como un espacio de oportunidades, innovación y futuro

El Gobierno del Principado participa como patrocinador principal a través de la Dirección General de Reto Demográfico, junto con la Fundación Caja Rural de Asturias.

La feria cuenta también con un comité organizador amplio, en el que están presentes Hunosa, el Ayuntamiento anfitrión, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), las fundaciones Edes y El Prial, Enisa y Tragsa, entre otras entidades.

Presura lleva más de 23.000 visitantes, 400 expositores y un impacto económico de más de 5,7 millones de euros acumulados en ediciones anteriores, “consolidando su papel como catalizador de una nueva mirada sobre la España rural: más inclusiva, innovadora y llena de futuro”, han subrayado desde El Hueco de Soria, organizador de esta convocatoria.

Todavia está a tiempo de unirse a los más de cincuenta stands que darán vida a la feria líder de la nueva ruralidad en España.

Las entajas de exponer en Presura 25 son, según ha resaltado El Hueco de Soria, visibilidad ante miles de visitantes, medios y en Presura TV. conexiones de alto valor con agentes clave del desarrollo rural, acceso a las mesas redondas, el Ágora y la 14.ª edición de El Hueco Starter.

Bonus Asturias: Si eres una entidad asturiana, usa el cupón VIVEPRESURA25 y tu stand será gratuito (plazas limitadas).

Reserva tu espacio en 1 minuto: www.repoblacion.es/expositores

Toda la información: www.repoblacion.es