Navarra avanza en "su" tramo de A-15, con redacción de proyecto Cascante-Cintruénigo

Sábado, 30 Agosto 2025 10:18

El Gobierno de Navarra ha adjudicado por 435.000 euros la redacción del proyecto de la A-15 en el tramo comprendido entre Cascante y Cintruénigo. Los tramos de Soria siguen al ralenti.

La adjudicación se ha realizado con un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión prevista de 120 millones de euros.

El proyecto fija el trazado entre el kilómetro 21, en el enlace de Cascante, y el 29, junto a la carretera NA-160 Tudela-Cintruénigo, según ha informado el Ejecutivo foral.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha subrayado que con esta adjudicación se avanza en el desbloqueo de grandes infraestructuras pendientes.

“Estamos priorizando proyectos que llevaban tiempo paralizados y que son fundamentales para el desarrollo de Navarra”, ha explicado.

Chivite ha añadido que la conexión por autovía con Madrid aporta una “doble ventaja”: mejorar la movilidad de las personas y dotar a la industria navarra de una herramienta que facilite la competitividad y la atracción de inversiones.

En marzo de 2025, el Departamento aprobó de forma provisional el proyecto del primer tramo de la A-15, entre Cintruénigo y la conexión con la AP-15, entre los kilómetros 29 y 34,8

Esa actuación, con un presupuesto de 112 millones, permitirá iniciar la construcción de la vía de alta capacidad que unirá Soria con Tudela.

El último tramo en territorio navarro, entre el kilómetro 16,5 (límite con Zaragoza) y el 21, será redactado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para garantizar la continuidad del trazado.

La A-15, en su corredor soriano, avanza de forma ralentizada, al estar en ejecución uno de sus tramos y pendientes los demás de adjudicación de las obras.

El tramo Fuensaúco-Villar del Campo es el que va más avanzado pero al que habrá que esperar, para su puesta en servicio, al menos cuatro años más.

Con una inversión de 100 millones de euros, tiene un plazo de ejecución de cinco meses, tras ampliarlo el Gobierno en la licitación de las obras.

En el primer año en obras, apenas se han certificado 5,4 millones de euros.

El resto de los tramos siguen en fase de tramitación administrativa para un corredor señalado como prioritario por los diferentes gobiernos que se han sucedido en España y que arrancó su tramitación, como autopista, en 1989, con la presentación de un estudio informativo.