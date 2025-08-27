El Gobierno abre inscripción al taller “Liderazgo de las mujeres en el sector agrario”

Miércoles, 27 Agosto 2025 13:51

La Red PAC, plataforma del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha abierto el plazo de inscripción para el Taller formativo: “Liderazgo de las mujeres en el sector agrario”, una iniciativa que busca fortalecer la presencia, protagonismo y voz de las mujeres en los espacios de decisión del ámbito rural. La Subdelegación del Gobierno en Soria ha animado a las mujeres que trabajan en sector primario a aprovechar esta oportunidad para mejorar su formación.

Este taller, promovido por CEDER Monegros, se impartirá en modalidad mixta (online y presencial) y ofrece un total de 25 horas de formación especializada: 20 horas en formato online con sesiones los días 23 y 30 de septiembre, y 7 y 14 de octubre de 2025, siempre en horario de mañana de 09:30 a 14:30, así como 5 horas de formación presencial, que se celebrarán en Madrid, en la sede del MAPA, el 21 de octubre de 2025, de 10:00 a 15:00.

Este enfoque mixto facilita la participación de quienes, desde sus hogares o actividades cotidianas, deseen formarse y, al mismo tiempo, disfruten de un espacio de encuentro, intercambio y networking presencial.

La estructura modular está diseñada para proporcionar herramientas sólidas de liderazgo, comunicación, mediación y negociación, imprescindibles en el entorno agrario actual.

El taller está dirigido especialmente a mujeres agricultoras y ganaderas interesadas en adquirir capacidades para participar de manera activa en órganos de decisión como cooperativas, Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA), consejos reguladores, comunidades de regantes, Organizaciones Interprofesionales Agrarias (OIA), entidades sectoriales y otros espacios de gobernanza del sector agrario.

En concreto, el programa formativo se articula en cinco módulos:

Módulo I (online): La participación de las mujeres en el sector agrario.

Módulo II (online): Comunicación consciente y liderazgo personal.

Módulo III (online): Gestión del conflicto.

Módulo IV (online): Reuniones eficaces y negociación.

Módulo V (presencial en Madrid): Encuentro de cierre para compartir experiencias, reflexionar y potenciar redes

La inscripción es totalmente gratuita y se realiza mediante un formulario disponible en el espacio web de la Red PAC. El plazo de inscripción se cierra el 16 de septiembre a las 23:00 horas. Tras este corte, se comunicará vía correo electrónico el resultado de la selección a todas las personas inscritas.

Empoderamiento femenino

Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria se ha animado a todas las mujeres del sector agrario de la provincia a aprovechar esta oportunidad de formación, aprendizaje colectivo y empoderamiento

. En un momento en el que la participación femenina en los espacios de toma de decisiones agrarias sigue siendo una asignatura pendiente, este taller ofrece un espacio único de formación especializada, acompañada de la mirada y experiencia desde perspectivas como el desarrollo rural, la igualdad de género, la mediación y la comunicación consciente.

Según el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, “este taller no solo es una iniciativa formativa, sino una apuesta decidida por generar líderes rurales femeninas con mirada estratégica, voz fuerte y red compartida. Aquellas que ya estén al frente de organizaciones o que aspiran a hacerlo, encontrarán en esta propuesta recursos clave para reforzar su capacidad de influir, de comunicar con confianza, de mediar y negociar en contextos de diversidad y conflicto, y de orientar los debates hacia resultados constructivos y equitativos”.

Además, el curso presencial final no solo marca el cierre del itinerario formativo, sino que se convierte en una experiencia de contacto directo, intercambio de visiones con compañeras de todo el país, mujeres que comparten desafíos y proyectos, y expertas que guían el proceso hacia el fortalecimiento colectivo.

Para más información o cualquier consulta sobre el curso, se puede escribir a redpac@mapa.es