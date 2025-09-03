Love of Lesbian celebran en Madrid 25 años de carrera y amistad

Miércoles, 03 Septiembre 2025 11:59

Dicen que no hay dos sin tres y Love of Lesbian aterrizará en el Movistar Arena de Madrid el próximo 1 de noviembre por tercera vez en su carrera. Lo hacen celebrando el 25 aniversario de su carrera.

Primero lo hizo con "El Poeta Halley" y su "Gran Truco Final" en 2017, después con "VEHN" en 2023 y ahora, con "Ejército de Salvación".

Los catalanes llegan a Madrid con "Ejército de Salvación", su décimo álbum de estudio y todo un alegato a la amistad y la hermandad.

Un homenaje y agradecimiento a aquellas personas que con “un gesto, un abrazo o una simple palabra se convierten en impulso y refugio y nos salvan, porque todo el mundo tiene algo de lo que salvarse, pero encontrar la fuerza para hacerlo no siempre es fácil”.

"Ejército de Salvación", que se publicó el 11 de octubre de 2024, es un trabajo conceptual que explora la amistad, la complicidad, plagado de realismo mágico, situaciones cotidianas, dudas existenciales, ironía y dramas modernos que ya se ha hecho un hueco en el corazón de los seguidores de la banda.

Canciones como "Contradicción", con Rigoberta Bandini, "¿Qué vas a saber?" Con Eva Amaral o "La Hermandad" ya forman parte de la larga lista de himnos que se corean a viva voz en los conciertos.

El concierto del próximo 1 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid será, además, una cita especial en la que Love of Lesbian también celebrará sus 25 años de carrera y amistad.

Para ello no solo se rodearán de buenos amigos y amigas en el escenario, sino que también prepararán un setlist único para la ocasión, todo un recorrido sonoro y vital en el que convivirán los nuevos temas con los grandes clásicos de la banda.

Este será la última oportunidad para ver el directo de Love of Lesbian en España durante una temporada, ya que la banda se embarca en una gira por América Latina a finales de año.