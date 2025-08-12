Aemet extiende la ola de calor hasta "probablemente" el lunes 18 de agosto

Martes, 12 Agosto 2025 16:38

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido hasta "problamente el lunes 18 de agosto" su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez dias.

El citado organismo había señalado ayer que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3, terminaría hoy "de manera oficial", tras haber cambiado sus predicciones varias veces en los últimos días.

En la nueva actualización de su aviso especial por el calor extremo, la agencia ha concretado que la ola abarca como ámbito geográfico la península, excepto el área cantábrica.

La Aemet ha explicado que "la configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la península y Canarias".

"Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor", ha añadido.

En cuanto a mañana miércoles, predominarán los descensos de las máximas en la península, de forma notable en la vertiente cantábrica aunque las temperaturas diurnas serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste, donde se seguirán alcanzando los 40 grados.

La Aemet prevé además una "mayor incertidumbre" para el jueves, cuando contempla como "escenario más probable que comience un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días".

Las temperaturas volverán a ser muy elevadas -entre 40 y 42 grados- en el cuadrante suroccidental, en el valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea.

En cuanto al lunes, 18, el escenario más probable, según esta nueva estimación, es el comienzo de un descenso de las temperaturas, "aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 grados en las zonas anteriormente mencionadas"