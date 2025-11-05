AEMET advierte de cambio brusoco del tiempo, con precipitaciones y bajada de temperaturas

Miércoles, 05 Noviembre 2025 08:53

La estabilidad meteorológica se despide este miércoles de la Península por la llegada de nuevo episodio de lluvias fuertes, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se trata de un nuevo frente atlántico que ya ha dejado precipitaciones intensas en buena parte del oeste peninsular, que irán extendiéndose en las próximas horas por regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha.

Las próximas horas estarán marcadas por las fuertes precipitaciones, a las que también acompañarán “vientos intensos, mal estado de la mar y tormentas»”que dejarán en aviso amarillo y naranja a varias regiones de nuestro país.

La situación se complicará aún más a partir del jueves, según la previsión de AEMET, cuando se espera que entre una vaguada acompañada de una masa de frío.

Tras varias semanas de temperaturas por encima de lo habitual para la época, los termómetros comenzarán a bajar en buena parte de la Península.

Este cambio brusco de tiempo precipitará también que, durante los próximos días, comiencen a producirse las primeras heladas generalizadas de la temporada, así como nevadas copiosas en algunos puntos de montaña.

El frente continuará avanzando hacia el este a lo largo del jueves 6, acercándose con intensidad a Aragón, Cataluña, puntos de la Comunidad Valenciana e incluso Baleares.

Desde el organismo no descartan que se puedan producir en estas mismas regiones tormentas localmente fuertes y granizo.

En el resto del país se esperan chubascos algo más aislados y débiles, que podrían ir remitiendo a lo largo de la tarde.

En cuanto al viernes, todo apunta a que otro frente entrará por Galicia y seguirá avanzando por el noroeste.

La incertidumbre aumenta conforme nos adentramos en el fin de semana, aunque parece que se mantendrá este escenario inestable, con lluvias en el Atlántico e incluso en algunos puntos del Mediterráneo.

En cuanto al fin de semana, parece que el frío se irá extendiendo por la Península, tal y como vaticina la Aemet, que espera que el domingo se registren las primeras heladas generalizadas en el interior peninsular.

Esta madrugada del 5 de noviembre, dos observatorios de la provincia, los situaos en Barriomartín y El Quintanarejo, han marcado las temperaturas mínimas en Castilla y León, con 3,3 y 3,6 grados, respectivamente, a las 4:00 horas de la madrugada y a las 8:oo horas de la mañana.