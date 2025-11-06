#NoTeLoGuardes, campaña de la Policía Nacional contra el acoso escolar

Jueves, 06 Noviembre 2025 15:45

La Policía Nacional ha puesto en marcha una nueva iniciativa para sensibilizar sobre la importancia de denunciar el acoso escolar dirigida, no solo a las propias víctimas del bullying, sino también a todos aquellos que puedan haber sido testigos de este tipo de hechos.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar que se celebra en el día de hoy, ha comenzado la difusión de diferentes vídeos en los perfiles oficiales de la Policía Nacional en redes sociales.

La campaña gira alrededor del lema “No te lo guardes”, que pretende concienciar a los ciudadanos del efecto negativo que tiene guardarse, por cualquier motivo, como un secreto el hecho de ser víctima o testigo de bullying en vez de denunciar.

El primer vídeo añade: “No siempre los golpes dejan marcas pero el silencio sí”. Estos videos se difundirán en los canales propios de la Policía Nacional cuyas redes sociales alcanzan a más de 11 millones de personas.

El Colegio de la Psicología de Madrid ha destacado las cinco señales, o sintomatologías más frecuentes, que pueden advertirnos de que nuestro hijo o hija sufre acoso escolar, como son el estado de ánimo decaído, el desinterés por actividades que antes desarrollaba, trastornos psicosomáticos como dolor de cabeza o estómago que hacen que no quiera ir al centro educativo y síntomas de ansiedad, como la falta de sueño o la pérdida de apetito.

Por parte de la Policía Nacional, desde la implantación del Plan Director, tanto la Unidad Central como las Delegaciones Territoriales de Participación Ciudadana han impartido un total de 62.359 actividades formativas e informativas sobre el acoso escolar y el ciberacoso, las cuales se han potenciado en los últimos años, llevando a cabo durante el año 2024, un total de 6.377 actividades, dirigidas a alumnos, equipos docentes, directivos y AMPAS.

Dentro de la capacitación a la comunidad educativa en los riesgos de Internet, estas conductas son abarcadas de forma integral, puesto que afectan más gravemente al bienestar de los jóvenes, y no sólo se limitan al ámbito escolar, sino que, a través de los dispositivos