El Imserso abre inscripciones para su programa de Termalismo con 197.000 plazas

Sábado, 08 Noviembre 2025 16:48

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este martes el plazo para solicitar las plazas de su programa de termalismo para la temporada 2026.

Para esta nueva temporada, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reservado un total de 197.000 plazas para estancias de una duración de 10 días (9 noches) con pensión completa.

A lo largo de noviembre de 2025, las y los pensionistas recibirán en sus domicilios la correspondiente carta acompañada de la solicitud y la relación de los 84 balnearios participantes para esta temporada.

Esta información también se encuentra disponible en este enlace.

Los precios oscilan entre los 302 y los 405 euros por persona e incluyen alojamiento en habitaciones dobles, pensión completa, reconocimiento médico al ingresar en el balneario, tratamiento termal, seguimiento médico, actividades de ocio y tiempo libre y póliza de seguro.

Para la reserva de plazas, el Imserso ha establecido dos plazos: para los turnos de los meses de febrero a agosto de 2026, ambos inclusive, la reserva se realizará hasta el 4 de diciembre de 2025, y para los turnos de los meses de septiembre a diciembre de 2026, la reserva puede efectuarse hasta el día 15 de mayo de 2026.

En cuanto a la inclusión en la lista de espera, también hay establecido dos plazos: para los turnos de los meses de febrero a agosto hasta el día 14 de mayo de 2026, y para los turnos de los meses de septiembre a diciembre hasta el día 31 de octubre de 2026.

La solicitud se podrá cumplimentar mediante alguno de los siguientes medios:

Prioritariamente de manera telemática, a través de la sede electrónica del Imserso.

En formato papel, enviándola a través de los registros electrónicos y oficinas de la Administración o por correo postal a Programa de Termalismo Apartado de Correos 61.285 28080. Madrid

El programa de Termalismo del Imserso se creó en 1989 para mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias mediante tratamientos termales, facilitándoles el acceso a balnearios a precios accesibles.

El Ministerio de Derechos Sociales recalca que este programa contribuye al envejecimiento activo y a la promoción de una vida activa, al tiempo que ayuda a reducir la necesidad de tratamientos médicos más invasivos y contribuye a la mejora general del bienestar físico y mental.