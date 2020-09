Vox registra su moción de censura

Martes, 29 Septiembre 2020 18:20

Los 52 Diputados del Grupo Parlamentario VOX han registrado este martes la quinta moción de censura en democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Española y en los artículos 175 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados.

“Ningún otro Gobierno en democracia ha acumulado tantos motivos para que su responsabilidad política sea exigida a través de una moción de censura. Nos encontramos ante el peor Gobierno en el peor momento posible. Pero en ningún sitio está escrito que España esté condenada. Hay alternativa”, se puede leer en el texto registrado por VOX, que apela a la responsabilidad del resto de Diputados de la Cámara para “devolver la voz al pueblo español y recuperar el presente y el futuro arrebatado por el actual Gobierno social comunista”.

El texto, que deberá calificar ahora la Mesa del Congreso, expone detalladamente los motivos que justifican el uso de esta herramienta parlamentaria:

1) Constitución del actual Gobierno social comunista mediante fraude al electorado y su dependencia de las fuerza políticas separatistas

– “Sería un presidente del Gobierno que no dormiría tranquilo. Ni yo, ni el 95 por ciento de los ciudadanos de este país”. Pedro Sánchez, el 20 de septiembre, en referencia a formar Gobierno junto con Unidas Podemos.

– “Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Con Bildu no vamos a pactar”. Pedro Sánchez en 2016. Hoy el PSOE gobierno en Navarra gracias a la abstención de Bildu; Pedro Sánchez está en Moncloa gracias a la abstención de Bildu y Bildu presume de “condicionar el Gobierno de España y las leyes que el Gobierno aprueba”.

– El Gobierno de Pedro Sánchez ha consumado la derogación de la política penitenciaria de dispersión de terroristas. (95 etarras acercados o progresados de grado a la fecha, de un total de 220 presos etarras en 2019).

– “No es no y nunca es nunca”. Pedro Sánchez en noviembre de 2019 refiriéndose a que nunca pactaría con el separatismo. Pedro Sánchez está en Moncloa gracias al apoyo de ERC y son múltiples las concesiones que ha otorgado a los golpistas en una clara rendición del Estado de Derecho.

El actual Gobierno es un gobierno legal, en la medida en que se ha constituido siguiendo los trámites constitucionales, pero ilegítimo, por estar edificado sobre el engaño.

2) Gestión criminal de la epidemia de coronavirus

-España es el país con medidas más restrictivas para combatir al coronavirus y lidera los rankings mundiales de efectos catastróficos de la Covid sobre la vida y la economía nacional.

-Líder en sanitarios contagiados

-Récord de ancianos fallecidos en residencias * según datos ofrecidos por medios de comunicación, dado que el Gobierno los oculta

-Miles de víctimas mortales deliberadamente ocultadas: el exceso de mortalidad en España supera ya las 56.000 personas.

-55.000 parados más, hasta un 15,33% de paro.

-Recesión histórica de la economía nacional, con una caída del PIB del 17,8%

-Bancos de alimentos “desbordados” en toda España.

-13.796 inmigrantes ilegales llegados a España hasta agosto de 2020 (26% menos que el año anterior pero un 37,4% adicional en llegada de embarcaciones con respecto al año anterior)

-Falta de transparencia durante le gestión de la epidemia: ocultación del peligro real del virus, sin difundir la información que obraba en manos del Gobierno en febrero de 2020, para poder celebrar el 8M, entre otras mentiras.

-España encabeza la segunda ola de expansión de la pandemia en Europa. Somos el país con más contagios desde el verano y también el que notifica más ingresos hospitalarios y más fallecidos. Tenemos un exceso de mortalidad de 8.600 personas desde julio.

-Toma de decisiones en la gestión de la segunda ola en base a criterios políticos y no sanitarios. Los partidos en el Gobierno alientan los desórdenes públicos en la Comunidad de Madrid y atacan públicamente a las FYCSE.

3) Degeneración democrática y asalto a los contrapoderes del Ejecutivo

-Abogacía del Estado: purga de la Abogada del Estado-Jefe en el Ministerio de Hacienda.

-Fiscalía General del Estado: nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General.

-Ataques a la Guardia Civil – calificada por Pedro Sánchez como “policía patriótica”- y ceses de servidores públicos por advertir sobre la falta de fondos reservados para combatir la corrupción o negarse a informar sobre investigaciones judiciales en curso.

-Ataques del Gobierno a la Corona. Santiago Abascal advirtió en octubre de 2019 que el verdadero objetivo del Gobierno era deslegitimar a la Monarquía y derrocar a Felipe VI.

-Congreso: paralización de toda la actividad parlamentaria, incluida la labor de control al Gobierno.