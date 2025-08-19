UGT exige a la Junta que declara Ertes de fuerza mayor a trabajadores afectados por incendios

Martes, 19 Agosto 2025 15:11

UGT ha exigido hoy a la Junta de Castilla y León que se declaren automáticamente Ertes de fuerza mayor para todos los trabajadores afectados por los incendios en la Comunidad.

El sindicato ha solicitado a la Junta la constitución urgente de una mesa de trabajo en la que se aborde la situación de los trabajadores de los diferentes sectores que se están viendo afectados por la ola de incendios que está afectando a la comunidad.

En este sentido ha recordado que nos encontramos en pleno periodo estival y que existe una amplia oferta turística en los entornos afectados que, actualmente y como consecuencia de la devastadora situación, no están pudiendo ofrecer sus servicios habituales.

Pero las circunstancias no solo afectan al sector servicios (hostelería, comercio y turismo), sino que existen talleres, fábricas y empresas en general en la zona que tampoco están pudiendo desarrollar su actividad.

En este sentido, desde el sindicato han hecho hincapié en que “van a solicitar que todos los Ertes se consideren de fuerza mayor para que ningún trabajador o trabajadora quede desprotegido” con el fin de paliar la situación a la que tienen que hacer frente por una causa sobrevenida e intentar salvar sus puestos de trabajo aprovechando, además, la declaración de zona catastrófica a las zonas afectadas en la comunidad y en el marco de las ayudas que se han programado en este ámbito tanto autonómicas como estatales.

Al respecto, en UGT han defendido la necesidad de aplicar las condiciones de este tipo de ERTE “para que los trabajadores no consuman su prestación por desempleo y puedan volver a

incorporarse a sus puestos de trabajo una vez concluida la situación que lo provoca, tal y como sucedió con el Covid”.

Además, el sindicato ha puesto a disposición de todas las personas trabajadoras afectadas por los incendios las sedes de UGT en toda Castilla y León para que acudan a solicitar ayuda “para atender todas sus demandas laborales”, con el fin de poner a su disposición los medios informativos, jurídicos y de gestión de los que dispone el sindicato.

Asimismo, UGT ha reiterado que “nadie debe quedarse atrás en esta crisis y vamos a poner todos los medios a nuestra disposición para ayudar a conservar los puestos de trabajo tan necesarios en nuestra comunidad”