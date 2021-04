TRIBUNA/ Urgente protección de la democracia

Viernes, 16 Abril 2021 14:27

Amalio de Marichalar defiende en este artículo de opinión la urgente necesidad de proteger la democracia, ante las graves acciones diarias que se promueven desde el propio Gobierno y ante la preocupación creciente de Europa.

Es inaudito en democracia, no creer en la democracia y menos practicarla, pero sí presumir de ser muy demócrata.

La democracia no es un robot metálico que si lo tocas te da patente de demócrata. Democracia es tener auténtica convicción y creencia en los valores que representa, tener una actitud y un convencimiento democráticos cada segundo y actuar por tanto en consecuencia. Democracia es defender la democracia todos los días, sus valores, sus ritos y sus formas y democracia es estar convencido de trabajar todos los días por la democracia en detalles grandes y pequeños sin querer quebrar sus fundamentos disfrazándose de demócrata .

Por eso ser demócrata es una auténtica pasión, una convicción sólida un respeto permanente y auténtico a uno mismo por defender estos principios.

Es muy peligroso lo que estamos viviendo en España. Un desmontaje de la democracia. Un plan perverso de ataque a la democracia y con la osadía de presumir de ser demócrata mientras se traiciona a la democracia. Lo nunca visto. Es verdad que la democracia como toda labor humana no es perfecta y hay que tener voluntad de perfeccionarla pero ahí reside también la grandeza y convicción democráticas. Antes de nada hay que creer firmemente en los fundamentos de la democracia, creer en ella, tener la sólida convicción, protegerla y practicarla, y no vestirse de ella, para mancharla y ultrajarla todos los días. Lo que no es de recibo es aprovechar la democracia y todos sus resortes para darle la espalda en cada momento y no solo eso sino aprovechar sus recursos para degradarla y convertirla en mera fachada y parapeto de actos que atentan contra el estado de derecho y la propia democracia.

Es auténticamente surrealista en una democracia europea atacar la independencia judicial todos los días y desde el gobierno.

Es una verdadera situación de extrema gravedad que tengan que ser los jueces los que acudan a Europa a pedir ayuda y amparo para proteger el estado de derecho la división de poderes, su independencia y por tanto una de las garantías esenciales de la democracia. Simplemente no hay palabras y el Gobierno facilitando todo lo que atenta contra esa independencia y por tanto facilitando un ataque directo a la democracia. Europa no da crédito y desde luego será quien defienda la democracia y el estado de derecho por mucho que seamos una nación soberana donde lógicamente no puede haber injerencias de terceros, pero aún con ello, a donde habremos llegado para tener que proteger nuestra democracia del concentradisimo ataque a la misma por parte del gobierno, y tener que pedir urgentisima ayuda a Europa ...

Cuando Europa ve también que un alto mando de la Guardia Civil es destituido por el gobierno por cumplir la ley y el propio gobierno incumplirla, el ejemplo de lo que está pasando en España es de auténtica perversion democrática y se preguntan nuestros colegas europeos ante el agotamiento de cualquier causa que tuviera alguna lógica, si realmente queremos una involución o es que el Gobierno está auténticamente loco... pero loco de atar... y como máximo responsable lógicamente de todo ello su presidente. Están muy, pero que muy preocupados y asombrados, ante tanta falta de convicción democrática y de mínima seriedad .

Cuando Europa ve que el Gobierno oculta el informe del Consejo de Estado denunciando graves cuestiones para garantizar la recepción y aplicación de los fondos europeos, ¿qué pensará Europa? ¿qué somos peor y más despreciables que un estado bolivariano?

Cuando Europa ve que estamos rescatando una compañía aérea con capital de un país calificado de criminal por Naciones Unidas y que además no cumple ningún requisito para su rescate en esta trágica pandemia, en vez de hacer un plan de urgente y necesario rescate a centenares de miles de autónomos y pequeñas empresas, verdadera responsabilidad y obligación social de un gobierno que se llame así, es que tenemos un gobierno que ha confundido perversamente su cometido y está atacando a sus gobernados y a la democracia.

Cuando un gobierno instiga a través de dos ministras ataques a un partido político legal, constitucional y democrático y su presidente desde el congreso admite que iban a montar bronca en un mitin, es que ese gobierno no es democrático, menos mal que siempre hay una ministra, la de defensa, que mantiene la dignidad de la democracia, pero el problema es que su presidente no da el ejemplo mínimo exigido, pues tampoco quiere desautorizar a esa parte de su gobierno en ejercicio o recién abandonado que es paradigma de la anti democracia y del totalitarismo revolucionario, este sí , fascista, comunista y leninista al tiempo.

Como tampoco es presentable que el Presidente del gobierno celebre en el Congreso un aniversario de un régimen que accedió ilegítimamente al poder y constituido fraguó golpes de estado en su seno, ejemplo todo ello más bien nefasto y de lo que no se puede presumir en absoluto y que lógicamente nuestros colegas europeos no citarían nunca hechos similares, por mínima vergüenza y conocimiento de la verdad, además, del indigno desprecio a la reconciliación, llamando a la desunión, y también despreciando en este caso a nuestra democracia y a su Jefe de Estado que es el Rey. Indigno, perverso, muy mala educación y paranoico por decirlo suave y Europa una vez más absorta, sin dar crédito .

Un ejemplo todo ello de la no democracia y un muy mal ejemplo para Europa al ser la única nación que no respeta los principios esenciales y básicos democráticos que nos unen, y que siempre van a defender los europeos, por lo que nos convertimos en ejemplo de desprestigio, ignomInia, desprecio, incumplimiento y ataque a los valores de la democracia en pleno siglo XXI

Evidentemente desde la sociedad civil no lo vamos a permitir pues el compromiso de España con la democracia y por tanto nuestro compromiso con Europa y la defensa de la democracia están muy por delante, y muy por encima de un gobierno que quiebra y ataca todos los días la democracia, deslegitimándose voluntariamente y de forma escandalosa ante los ojos de Europa y abonando permanentemente la más mínima falta de seriedad y obligación democrática, con sus actitudes y hechos que le delatan.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda