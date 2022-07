TRIBUNA / Una traicion inmoral, inadmisible en Francia y en democracia

Sábado, 30 Julio 2022 07:31

Amalio de Marichalar destaca en este artículo de opinión los hechos que se han producido en España esta semana, pero relatados como si hubiesen sido en Francia. Pide perdón a Francia por ello, ya que ni la más calenturienta imaginación puede admitir tales hechos. Es, a su juicio, una indecencia inmoral y una continuada traicion de un Gobierno a la mismísima nación que gobierna.

TRIBUNA / Una traicion inmoral, inadmisible en Francia y en democracia

Estaríamos pensando que estamos en un circo inventado, salvo que es una realidad. De antemano perdón a Francia por poner este ejemplo figurado.

El primer ministro de Francia se ausenta para visitar a su colega de Polonia, y el ministro que deja encargado se reúne en su despacho oficial junto a una vicepresidente de Francia, la portavoz del gobierno de Francia y otros ministros, con representantes de un gobierno regional que ha dado un golpe de estado a Francia, y de los representantes regionales que acuden a reunirse, dos de ellos son presuntos delincuentes declarados y los otros delinquen también todos los días reivindicando una Republica independiente de la francesa, referéndum y amnistía, aunque deban sus cargos públicos a la Constitución de Francia que lógicamente impide cualquier independencia de una parte del territorio francés.

Salen muy satisfechos de la reunión pues logran los representantes regionales que el gobierno de Francia acepte sus exigencias para “desjudicializar “ la situación, que significa impunidad con la permanente transgresión de la ley y la constitución francesas, todos los días, y olvido pactado de montones de causas pendientes con la justicia de Francia.

Además llaman “conflicto“ a que quieran delinquir todos los días y el gobierno de Francia también lo llama así. Llaman “diálogo“ a la permanente cesión rastrera y ataque continuado a la ley y la Constitución francesa, interpretación esta del gobierno de Francia para sobrevivir en el gobierno … gracias al apoyo diario que recaban de los golpistas .

Así mismo, todos contentos, pues logran del gobierno de Francia, que el idioma francés no se hable más en esa región de Francia y se acuerde desde el gobierno central francés que no se exija que se pueda hablar francés allí con diversos trucos y que la ridícula obligación de hablar al menos el 25 por ciento de francés en los colegios, exigido por sentencia firme judicial, a partir de ahora que no se preocupen los representantes de esa región pues digan lo que digan los jueces no se cumplirá la sentencia.

No acaba ahí el asunto, pues sale la sentencia del Tribunal Supremo francés condenando a cárcel y a inhabilitación a un vicepresidente y a un ministro del gobierno francés, presidentes a su vez del partido socialista francés y también ambos presidentes de una región francesa, y el actual primer ministro de Francia desde Polonia dice, desautorizando al Tribunal Supremo francés, que los pobres no se han lucrado y que pagan justos por pescadores … en un caso de corrupción de cerca de 700 millones de euros que es probablemente el más grande que jamas se ha producido en Europa y aún con más de 130 causas sin resolver .

Para aderezar un poco todo, el primer ministro francés acompaña estos días al presidente de la Republica de Francia, metiéndole en un verdadero despropósito, al querer inaugurar un tren de alta velocidad con destino a una región francesa desatendida y el magnífico tren no puede pasar de 86 km./ hora y recorren solo un pequeño tramo entre dos poblaciones.

También en una región francesa el gobierno regional emite una orden para que el francés sea expulsado “de todos los espacios” de los colegios, pareciéndole muy bien todo eso al gobierno de Francia.

Para continuar la coherencia, el gobierno francés rebaja su previsión de crecimiento, al tiempo que aprueba el mayor techo de gasto de la historia de Francia. Muy oportuno en un momento de gravísima crisis, y además con un gobierno mastodóntico y despilfarro para ideologías de género entre otras prioridades … La semana pasada, el primer ministro de Francia traiciona vil e ignominiosamente la memoria de las víctimas del terrorismo francesas, y de sus familias, mientras acude a un homenaje a las mismas, pero en las mismas horas pacta con filoterroristas franceses, gracias a los cuales así mismo es primer ministro, una inventada tesis de la historia de la democracia francesa, siendo sus guionistas los que han asesinado a cerca de mil franceses, verdaderos héroes de la memoria de Francia, de la defensa de la libertad y de la democracia.

Este espectáculo sólo se ha producido en esta semana y de circo pasamos a la quintaesencia de un relato inventado y apto para los que les gusta las emociones fuertes y vivir una aventura esotérica con todo ello, de corte marciano y surrealista .

Pero esta sinfonía de la más esquizofrénica invención -como sin género de dudas puede parecer-, no es una invención, es una realidad monstruosa que se produce -Francia me perdone por favor-, en nuestro suelo español, y repito, en esta última semana.

Jamas una locura tan constante y despiadada se había producido en una democracia. La más abyecta deslealtad e indecencia de un gobierno contra la mismísima nación que gobierna. La traicion más inmoral, continuada y a conciencia.

Que Francia, por favor, me perdone, reitero, por trasladar lo que aquí ocurre.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda