TRIBUNA / Un Gobierno inmoral, perverso, indigno e indecente

Jueves, 12 Agosto 2021 17:26

Amalio de Marichalar destaca en este artículo de opinión varias situaciones ignominiosas de los últimos días que, a su juicio, demuestran que ni en vacaciones deja este Gobierno de actuar en contra de los españoles.

Es ciertamente insólito en democracia que se actúe como un rodillo y sin tener ninguna mayoría . Un gobierno con mayoría absoluta monocolor si interioriza reglas no escritas de la democracia siempre ofrecerá pactos y desde luego debatirá abiertamente cualquier posición aunque no sea la de su ideario.

Aqui estamos innovando pues se trata de un gobierno con la más exigua mayoría que se apoya coaligado con un partido de extremo y además necesita apoyos constantes de todos los extremistas , y aún así actúa como rodillo de mayoría absoluta convencido de que el partido mayoritario ha obtenido unos resultados electorales históricos. El mundo al revés!

No “ dialoga “ nunca con la otra mayoría de la Camara - casualmente la no extremista y la no anticonstitucional - , y se permite decir que “ ofrece diálogo “ , sin pactar absolutamente nada desde hace tres años y cuando desde la oposición le ofrecen verdaderos pactos de estado ni contesta .

Los últimos días de julio y estos días que han pasado de agosto cerca de la primera quincena , indescriptibles . Ni en vacaciones ...

Si se quisieran hacer las cosas mal, pero claro, sin perversa intencionalidad , sería imposible de lograr. Estados Unidos propone un acuerdo para llamar a una condena por ataque a los derechos humanos en Cuba, y España ignora. Por supuesto España ni denuncia la dictadura en Cuba.

De Marruecos ni se sabe nada ni se informa de nada.

Eso si, 1700 millones para el Prat en una reunión bilateral ilegítima. Pero también más prebendas y el MIR lo que digan los amigos de los delincuentes indultados y los propios delincuentes. Así la medicina de los catalanes no será como la del resto de españoles.

Una contradicción por esto mismo entre miembros del gobierno desautorizándose uno a otro, pero en lo que en una democracia sería dimisión fulminante aquí es risa y componenda . Mientras, la sociedad civil catalana apresada en intereses espurios de sus gobernantes en comandita con el gobierno central.

Se propone el “multinivel “ que es una lección de mala praxis política y engaño a los españoles, pero mientras las instituciones sediciosas catalanas para preparar la ignominiosa reunión de septiembre exigen que el gobierno no denuncie a los tribunales sus delitos.

La policía quieren llevársela de donde siempre estuvo en Barcelona, igual que al ejército de San Sebastián.

La ley de educación en estas últimas horas ya nos muestra sus objetivos que son los más importantes: descubrirse los niños su sexualidad y juegos exploratorios estimulantes ... y todo ello de 0 a 6 años..., matemáticas motivadas desde una perspectiva de género , la geometría con perspectiva de género , educación física con enfoque sostenible y perspectiva de género , los dialectos del español, y la educación lingüística con perspectiva de género , el significado de bueno y malo y valores cívicos y éticos .

La luz que sube a sus máximos históricos cada día de agosto y ya es más del triple que el año pasado ...

Mientras, al menos, el Parlamento europeo, dando una lección a España, enviará una misión en noviembre para investigar los 377 asesinatos de ETA aún sin esclarecer .

Un Gobierno normal dimite hace tiempo y por múltiples asuntos .

Pero lo que aquí se trata es de llamar sostenible a la educación física sin tener la más mínima idea de la sostenibilidad, se trata de hacer todo con perspectiva de género e inducir a la enseñanza de “ nuevos valores “ , “ nueva ética “ , “ nuevo bien”, “nuevo mal”... como aquello de “ la nueva normalidad “... ¿Alguien como el presidente del Gobierno, paladín de la mentira, la falta mínima de escrúpulos, la falta de palabra, maestro de la inmoralidad y perversion, se atreve a adoctrinar a España y a los españoles? Pues si , con toda osadía y falta de mínimos principios . Siendo así , va a ser que no ! La sociedad civil de base de toda España, se niega en redondo. No va a ser así, pero de ninguna manera. Todas las ideas que respetan la constitución sean de izquierda, centro o derecha, lo van a impedir.

¿Alguien piensa que lo que se pretende con todo esto no es un cambio obligado del modo de ser y pensar de los españoles ? A estas alturas ya sabemos lo que es un gobierno que al igual que el catalán o el vasco pretende, la manipulación desde los 0 años , 6 ... y en adelante de la sociedad, con estrategias impuestas totalitariamente y además con la educación que es el instrumento esencial para manipular y teledirigir a la sociedad tal y como por desgracia ya comprobamos en Cataluña y el País Vasco ... con otras regiones ya siguiendo los mismos pasos. Un gobierno que tiene un fin muy claro con una ingeniería social sofisticada pero a la vez burda y que en pleno siglo XXI pretende abducir al conjunto de la sociedad tal y como hicieron los nacional- socialistas (nazis), o los comunistas, a los que el parlamento europeo nos pide repudiar y condenar para siempre .

Solo el relato de estos últimos días y ya en vacaciones es de no podérselo creer y la sociedad sea de la ideología sensata que sea, no admite tal castracion de la libertad y de los principios constitutivos y esenciales de la democracia.

Un Gobierno que no defiende la democracia, ni los derechos humanos, que le da igual ocho que ochenta , que no vela por las necesidades básicas de las personas menos favorecidas, que quiere abducir los cerebros de los niños, que denigra a la sociedad sojuzgada de Cataluña y de otras regiones de España, que insulta y veja a las víctimas del terrorismo, que no hace el mismo reparto presupuestario y por igual a todos los españoles sean de donde sean, y que sólo vela por permanecer en el poder despreciando a todos , es simplemente indigno e indecente.

Un Gobierno inmoral y perverso, un desafuero, que quiere adoctrinar sobre normas, virtudes y sentimientos morales , valores cívicos y éticos, lo bueno o lo malo, es de tal ignominiosa manipulación demoníaca, que envilece a sus orates y los arrincona al podíum de la maldad más abyecta y del más complejo plan satanico, que queda definitivamente al descubierto, aunque no nos podíamos nunca hacer ilusiones que no fuera finalmente a ser así .

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda