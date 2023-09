TRIBUNA / ¡Te jODeS!

Martes, 26 Septiembre 2023 13:01

Mario González, con el debate de investidura de fondo, censura las políticas a las que llevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están consiguiendo invisibilizar la realidad de las cosas que ocurren en España, donde la sociedad vive engañada por los partidos llamados a gobernar.

TRIBUNA / ¡Te jODeS!

En este otoño que comienza, noticias como que “Martínez se encuentra con Sánchez en Nueva York” (EMS, 19.09.2023) aportan, sin duda, un poquito de tranquilidad. Y más cuando al leerla te das cuenta que no han ido hasta allí pa´ná sino para comprometer “un total de 140 millones de euros para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los próximos años” y entonces uno se pregunta qué serán esos ODS y resulta que son la panacea -podrán encontrarlos en la web de la ONU (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)- que España necesita para seguir avanzando en su prodigiosa realidad. ¿Para qué más? también se pregunta uno, pero supongo que el progresismo siempre es ambicioso y demanda… ¡más progreso!

El anillo de Frodo Bolsón –ese que cuando se lo ponía lo volvía invisible, excepto para el Mal (Sauron)- lo tiene la PPSOE, aunque lo utiliza con formas más divertidas y complejas como son la investidura, la amnistía, los pinganillos, Rubiales o la selección femenina de futbol… con los que consiguen invisibilizar lo que ocurre en realidad. Ocurren cosas como que en 2022 el gobierno quitó muchísimo más dinero a los ciudadanos gracias a sus crecientes impuestos y a su creciente inflación (por haber impreso euros a mansalva para financiar el déficit público) lo que está destrozando el poder adquisitivo de empresas y trabajadores mientras los funcionarios y el personal al servicio del gobierno gozan de un aumento salarial por hora trabajada de hasta el 10%. Cosas, como que los servicios públicos se deterioren día a día, gracias a unos sindicatos que se niegan en redondo a las evaluaciones por desempeño que deberían superar todos los trabajadores públicos, o como que apuesten por el teletrabajo -se dispara un 60%- como la mejor manera de hacer mutis cuadruplicando las tasas del sector privado (41% frente al 12%).

España está progresando muchísimo, tanto que todo se cierra: se cierran negocios, se cierran empresas, desaparecen 2.632 camas hospitalarias en diez años pese al aumento de la población (48,19M), desaparecen autónomos, eliminan presas y cierran centrales nucleares por la presión de la Agenda 2030 –de esos ODS, en definitiva- a pesar de ser la única energía limpia y continua que podemos mantener y ampliar en España para evitar, en la medida de lo posible, la dependencia de los combustibles fósiles que vienen 100% de fuera.

Y es que ¡a la PPSOE no le da la gana impulsar su extracción en España! Mientras, los verdes alemanes, que quieren imponer su modelo al resto de la UE –no por ecologismo, sino para seguir siendo industrialmente competitivos- han pasado a quemar carbón a tope para rebajar su dependencia de Rusia (allí ya supera el 30% como fuente de energía). ¡La PPSOE apuesta por más dependencia y más caro! -sin nucleares el peso del gas pasará en España del 25 al 45%-, un doble éxito que luego nos venderá con facilidad: ¡Pague más y será más feliz!

No obstante, no todo pueden ser buenas noticias: La PPSOE ha advertido con estupor una falla en la sacrosanta Constitución nacida de la no menos sacrosanta Transición –¡que golazo sin portero!- y es que el 49 CE utiliza inadecuadamente el término ‘disminuido’ –¡Soria ni te la imaginas!- y se han propuesto sustituirlo por ‘discapacitado’, recogiendo la sugerencia del colectivo de personas con discapacidad –otro anillo de Frodo- por la vía del 167 CE que señala que "los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras … aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras". Sin embargo, la PPSOE, adalid de la democracia, no quiere hacerlo hasta sumar los suficientes partidos para que no pueda haber un 10% de diputados o de senadores que les dé por pedir ese referéndum. Tomen nota.

En definitiva, que siempre ha sido "más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada" - Mark Twain, dixit- y eso es precisamente lo que ocurre hoy en España donde el grueso de la población vive engañado por la PPSOE que practica un trilerismo político continuo con bolitas como esos ODS, acrónimo que, en el fondo, significa que te jODeS y que, si sigues así de tontorrón, te van a seguir jodiendo de por vida.

Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados