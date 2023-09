Feijóo: "Soy un presidente de fiar"

Martes, 26 Septiembre 2023 14:31

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado en su discurso de investidura que no pasará por el aro de la amnistía, para llegar a la Moncloa. Ha resaltado que es “un presidente de fiar”.

"Ni jurídica ni éticamente es aceptable. Fuera de la Constitución no hay democracia", ha asegurado en el inicio de su discurso en el Congreso de los Diputados, antes de resaltar que “ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno justifica los medios”.

"Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya quien los subestime. Tome nota, señor Sánchez", ha espetado al presidente del Gobierno en funciones.

Frente a la amnistía que es el precio que los independentistas han puesto a cualquier investidura, Feijóo ha anunciado la creación de un delito deslealtad institucional para "proteger la dignidad del Estado" y que el desafío independentista no se vuelva a repetir.

Una suerte de propuesta de Pacto institucional que según los populares "devolvería a la política y a la Justicia española el prestigio y la confianza que les arrebató en los últimos años la forma de hacer política de Pedro Sánchez" y que se mira en el espejo de la Constitución alemana.

"No he venido aquí a engañar a nadie. Ni a los españoles que confiaron en mí. Ni a ninguno de los partidos con los que llegue a acuerdo hoy o en el futuro. La política no puede normalizar el engaño sistemático. Debemos recuperar el valor que tiene la palabra dad y también el valor de las palabras", ha apuntado.

Feijóo, dirigiéndose directamente al PNV y a los independentistas de Junts, ha señalado que es “un presidente de fiar”, aunque les ha dejado claro que no les dirá a todo que sí y que a Cataluña y al País Vasco les vendría bien un presidente que no vaya a engañar a sus ciudadanos.

"A mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos? ¿En serio?", les ha preguntado.

“Seguiré tendiendo la mano hasta que llegue alguien en su partido con la determinación y el sentido de Estado suficientes para cogerla”, ha señalado a la bancada socialista.

El líder de los populares, además, ha ofrecido a los diputados del Congreso abordar seis grandes acuerdos con un Ejecutivo en solitario del PP, pero que no gobierne “en soledad”, sino con el “trabajo colectivo” de la Cámara Baja.

Su Gobierno tendría tres objetivos: “dejar atrás bloques y bloqueos”, “garantizar la estabilidad del país” y abordar un “un programa de reformas a través de grandes acuerdos: en el conjunto, y comunidad a comunidad”.

El modelo económico y fiscal

En el plano fiscal, el líder de los populares ha propuesto bajar el IRPF para rentas de hasta 40.000 euros, extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas y eximir a los autónomos del pago de impuestos en sus dos primeros años de actividad.

Ha planteado también promover las inversiones con una oficina de proyectos industriales estratégicos, un fondo de inversión para consolidar el crecimiento de las empresas emprendedoras, implementar una rebaja temporal de las cotizaciones y crear desgravaciones para nuevas inversiones.

Un pacto por el saneamiento de la economía, “integrando a agentes sociales y económicos”, ha dicho, ha sido una de sus ofertas de pacto, dado que España está “a la cola en recuperación del PIB prepandemia”, a la cabeza en paro estructural y con una deuda pública “desorbitada”.

Destinar los recursos procedentes del impuesto a la banca a las familias que no pueden pagar su hipoteca, agilizar el ingreso mínimo vital y fijar un calendario en el seno del diálogo social para que el salario mínimo interprofesional alcance el 60 % del salario medio han sido otras medidas desgranadas por el líder del PP.

Asimismo, ha defendido mantener las medidas para contener la inflación hasta que se controlen los precios, entre ellas el tipo reducido del IVA para la electricidad y el gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables o la gratuidad del transporte público, aunque con límite de renta.

En relación a los fondos europeos, ha reclamado transparencia, renegociación para que los fondos lleguen de manera más ágil a los sectores y “cogobernanza” con comunidades autónomas, agentes sociales y económicos y el Parlamento.