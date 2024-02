TRIBUNA / La sequía de la PPSOE

Miércoles, 21 Febrero 2024 14:21

Ha llovido lo suficiente como para saber que existen unos ciclos pluviométricos de abundancia y otros de escasez, y que un país libre, prevenido e inteligente, habría diseñado una estrategia para compensarlos y, sobre todo, para evitar pasarlo mal en cualquier momento. Ese país desde luego no es España. Y no lo es por culpa de la PPSOE.

Desde el General, no se ha acometido ninguna infraestructura significativa en materia de gestión del agua para atajar este problema y, para más inri, los indepes se dedican a sabotear el Plan Hidrológico Nacional que es una de las claves para nuestra supervivencia. El agua no es de las regiones: ¡el agua es de todos los españoles!

Los españoles tenemos más restricciones políticas que de agua. La PPSOE ha abandonado las necesarias inversiones hidráulicas para almacenar, canalizar sin pérdidas y redistribuir el agua desde la España húmeda y las grandes cuencas hacia la España seca. No hace nada para no alterar el maldito ‘Estado de las Autonomías’.

Tampoco para optimizar su consumo ora en la ciudad ora en el campo. Actúan a salto de mata, por eso sufren acuíferos y humedales ante la falta de respuesta estratégica de la Administración de la PPSOE que ha resultado ser un mal remedo de la del General. Esa falta de previsión política –amén de los palos en las ruedas de los indepes- es lo que está detrás realmente del actual desastre hídrico en España. Un desastre que, además, limita nuestro gran potencial productivo agrícola.

Lo que atenta contra la naturaleza es no disponer de agua, no las inversiones hidráulicas. España tiene un gran potencial de mejora hidráulica, pero esto pasa, necesariamente, por una gestión integral de toda esa agua a nivel nacional, por eso los indepes lo rechazan. Aplauden los grandes gaseoductos transnacionales para transportar hidrógeno líquido a alta presión cruzando la península ibérica, empero boicotean hacer lo mismo con el agua. Sí, a cierto tipo de Energía. No, a cierto tipo de Agua. Restricciones políticas en contra del interés general. Lo que está claro es que debemos recuperar nuestra soberanía a todos los niveles, empezando por la agricultura, ganadería, pesca y alimentación, porque solo así podremos ser libres y construir un sector primario fuerte y exportador. Y eso requiere de agua, de agua abundante. Comer bien a precios asequibles requiere de agua. Tenemos que luchar por una nueva gestión del agua sí queremos avanzar como sociedad. Tenemos esa agua, y tenemos la tecnología para aprovecharla, ¡solo falta que los políticos se pongan manos a la obra!

No tenemos que esperar a la UE ni a los USA para ser quienes somos. La ingeniería española tiene sobrada capacidad para hacer realidad todo esto y aprovechar hasta la última gota de precipitación sobre la piel de toro.

Mientras la PPSOE dilapida los Fondos Europeos en sus amiguetes, nuestro sector primario está abandonado a una PAC que busca externalizar nuestra agricultura, ganadería, pesca y alimentación dejándonos a merced de terceros países. Si la UE no cambia, habremos de hacerlo nosotros para garantizarnos una alimentación variada, sana, sostenible y a un precio razonable para todos.

No solo debemos apostar por el suministro alimentario, sino también por convertirnos en uno de los grandes productores de alimentos de calidad. Y todo esto pasa por aprovechar hasta la última gota de agua.

Seguimos padeciendo esas tractoradas sin sentido, mientras nadie denuncia que la sequía actual es obra de la PPSOE. Todo lo que ocurre es culpa de la PPSOE, tanto a nivel hídrico como administrativo y estratégico. Todo. Una PPSOE que se pierde en estériles disquisiciones políticas para mantener su tiovivo en marcha mientras no hace nada para solucionar la papeleta que tenemos encima de la mesa y que nos conducirá, en un futuro cercano, a todo tipo de restricciones. Podemos solucionar todo esto, pero necesitamos una voluntad nacional compartida para hacerlo.

La PPSOE montó ese ‘Estado de las Autonosuyas’ –en genial definición de Vizcaíno Casas- como una extensión de ese ‘divide y vencerás’ y patrocina a los sindicatos mayoritarios con idéntico objetivo. Esto es lo que impide implementar las estrategias de fondo que solucionen el problema. Protestan por cosas que no dejan de ser consecuencias, pero nunca van al meollo de la cuestión.

Si no nos curamos como Nación, pronto todos moriremos como tribu. Y los primeros serán esos pieles rojas del sector primario, aunque luego les seguiremos todos los demás. ¿Creen que a la PPSOE, a la UE o a los USA les importa un carajo? Pues eso.

Fdo. Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.