TRIBUNA / La dignidad de los españoles y a la Constitución

Sábado, 30 Septiembre 2023 08:06

Amalio de Marichalar realiza una serie de preguntas en este artículo de opinión denunciando el pacto habido y que sigue habiendo con terroristas, golpistas, comunistas y ahora un nuevo socio, prófugo de la Justicia, que impone para investir al presidente del Gobierno en funciones la amnistía. Todo ello supone, a su juicio, acabar con la legitimidad de la Constitución, del Estado de Derecho y de la democracia.

¿Como es posible que en una sesión de investidura de un candidato designado por SM el Rey que es el Jefe del Estado, el presidente del Gobierno en funciones que ha perdido las elecciones y que representa al segundo partido del arco parlamentario y al que lógicamente se ha dirigido el candidato en primer lugar, no se digne contestar en su inmediato turno de réplica ?

¿Como es posible que no responda a la pregunta de qué tipo de pactos está negociando, que por otro lado ha llevado a cabo durante casi cinco años, y nuevamente está llevando a cabo con los enemigos de España?

> ¿Como es posible que mantenga silencio - luego el que calla otorga - ante los pactos que sobre la amnistía esta llevando a cabo tras lo que afirmó hace pocos días en sede de Naciones Unidas de que la crisis política nunca debió derivar en una acción judicial y ha de desjudicializarse … diga que va a ser coherente con la política de normalización en Cataluña diciendo que con esto ya está diciendo mucho … y su socio , en este caso el sedicioso indultado, diga que la amnistía está pactada con el Psoe… “es evidente”?¿ Y el referéndum de independencia?

> ¿Como es posible escuchar en el Congreso a los socios que representan a los terroristas en listas electorales, a los sediciosos golpistas indultados y al prófugo huido de la justicia que sus condiciones es un estado plurinacional , amnistía y referéndum de independencia para la investidura del presidente del Gobierno en funciones y que desde el Estado el presidente de la Generalidad, un representante del mismo en Cataluña, gracias a la Constitución, diga exactamente igual en cuanto a exigir amnistía y referéndum para investirle, es decir, demoler la Constitución y el estado de Derecho y el presidente del Gobierno en funciones no diga nada en complicidad dolosa, y aquí no pase nada, ante tal ataque directo a la Constitución y a la democracia en sede parlamentaria?

¿Como es posible callar un presidente de Gobierno en funciones en el Congreso ante tales afirmaciones golpistas del propio representante del Estado con la complicidad de todo el Gobierno que no desautoriza tampoco a sus socios hasta este momento y tampoco los desautoriza en el Congreso ante la investidura del Sr. Feijoo ?

¿Como es posible si el Sr. Feijoo no logra la investidura, poder postularse a su investidura como lo viene haciendo estas semanas acusando al candidato de pérdida de tiempo, sabedor de las condiciones, planes, y de los muchos pasos logrados para destruir España, gracias a el, junto a sus hasta ahora socios, en el empeño de la destrucción de la unidad de España, de la Constitución, del Estado de Derecho y por tanto de la propia democracia y con su silencio ominoso admitir la imposición de amnistía y referéndum de su nuevo socio prófugo de la justicia, para contar con los votos necesarios?

¿Como es posible no dar la cara en la investidura y hoy en la votación previsiblemente tampoco, y evitar a los periodistas ocultando sus planes, y confundiendo conscientemente para sumar más fraude si es que le tocara su investidura pero llevando todos los planes para ello en clave de engaño fraudulento, sirviendose de la Constitución para postularse pero simultáneamente atacarla ?

¿Como es posible llevar la amnistía y el referéndum o los sucedáneos que sean, los logre o no para su investidura, no desmentirlo jamás y no denunciar a sus socios por exigirlos? . Imaginemos que transigiera en nada, en muy poco, en parte, en mucho o en todo…. o incluso renunciara a ello… en cualquier caso es una traicion a España jamás imaginada por nadie y si se lograra aunque fuera en una mínima cesión, la sublimación de un golpe de estado ya en marcha dolosa, desde el mismísimo presidente del Gobierno en funciones.

¿Como es posible en cualquier caso que alguien en su sano juicio diga ayer mismo que pronto habrá Gobierno progresista y quiera pactar con socios manchados de sangre, golpistas y prófugos y llamar a ello mayoría progresista y llamen diálogo a contravenir la ley y la Constitución?

¿Como es posible admitir la imposición de la amnistía y también del referéndum en su sano juicio, aunque no fuera más que como propuesta, cuando ello significa que no existió la ley o era equivocada y tampoco un estado de derecho y democrático y por tanto ilegal su juicio, sentencia y todo lo imaginable? Esto se llama conspiración y pacto de golpe de Estado en pleno conocimiento, inspiración y complicidad del propio presidente del Gobierno, el mismo que horas antes de las elecciones de Julio rechazaba de plano la amnistía, y engañando dolosamente a su electorado con ello. En vez de pactar exclusivamente con la verdadera mayoría social defensora de la Constitución y la ley, el presidente del Gobierno elige pactar solo con quienes conjuntamente están golpeando y atacando al Estsdo.

El descrédito y preocupación internacional es ya superlativo, la degradación galopante, la irresponsabilidad ante los graves retos económicos y sociales agobiante y lo único que se prioriza es acabar con el Estado de Derecho y la democracia pactando exigencias criminales, delictivas e inmorales.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda