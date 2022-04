TRIBUNA / Ensoberbecida deriva sin freno

Amalio de Marichalar censura en este artículo de opinión lo que estima como una irresponsable decisión: prescindir de la historia como si España no existiera antes de los defensores de nuestra independencia con la invasion francesa y sus padres y antepasados fueran marcianos sin antecedentes o que nuestra lengua fuera un invento de un iluminado.

La historia de España desaparece. Que magnífica noticia. El idioma español desaparece. También excelente noticia. Desaparece la filosofía, pero también las matemáticas, la lengua, la geometría, o lo que se nos ocurra ya que todo debe girar en poder priorizar la perspectiva de género, que cabría preguntarse cuál es el género de la perspectiva, sin género de dudas, que se pretende para la educación de nuestros hijos.

Por tanto, lo que se pretende es que desaparezca por un lado España y por otro lado la libertad de las personas a base de alienar a los escolares, himnotizarles y manipularles descaradamente. Sus padres ni se atrevan a decir nada de si les gusta la educación a sus hijos. Sus hijos no son de ellos.

Cualquier persona en su sano juicio podría decir con todo criterio que todo esto es una invención para una película de ciencia ficción mezclada con muchos efectos especiales, o alguien más generoso decir que se trata de un experimento entre amigos una noche de verano en una sobremesa de broma ridícula.

Pero no, no es broma ni es una película. Es una auténtica realidad, y una perfecta estrategia muy elaborada para destruir lo que en ninguna nación de nuestro entorno se plantearían jamás.

Es como si por arte de magia España se creara en la invasion francesa y de golpe desaparecen los padres y antepasados de los españoles que se enfrentaron a esa invasion. Es también como si nuestra lengua de siglos y todos nuestros mejores literatos hubieran escrito en una lengua inventada por alguno que pasaba por allí. Y así mismo es como si los grandes científicos, catedráticos, y profesores de cualquier materia de conocimiento dijeran de repente que todo el cúmulo de sapiencia es un invento para jugar al parchis mientras nos preguntamos si queremos ser o no ser hombre o mujer, o volver a ser, al tiempo que nos pintamos nuestros órganos reproductores, con mucho dinero público, eso sí, para intercambiar experiencias infantiles, muy formativas, de altísimo grado docente, llenas de interés para nuestra magnífica formación, ya que además lo importante ha de ser vive como quieras, y píntate lo que te de la gana para aprender, pues la responsabilidad, el sacrificio, el esfuerzo y la decencia están pasados de moda y alienan a las personas.

Mientras esto ocurre, el Tribunal Supremo da un varapalo a la política de nombramientos de la Fiscal General, Izquierda Unida que forma parte del Gobierno ha amparado charlas elogiando el pasado comunista de Rusia y su inhumana invasion y presentando a Ucrania como culpable.

El Consejo de Estado duda de que el nuevo bachillerato prepare para el empleo, y la Moncloa niega cambios sobre el Sáhara trece días antes de la carta del jefe de Gobierno al Rey Mohamed VI. Se excarcelan etarras indecentemente ya a mitad de esta semana, y no los viernes, la AVT augura excarcelaciones masivas si Justicia no recurre a Estrasburgo y la Ministra de Justicia que tiene hasta el 18 de este mes, aún calla cómplice. La Guardia Civil detecta irregularidades en ayudas al hermano de Ximo Puig, lo de Oltra es un escándalo y el ministerio de Igualdad callado sin defender a la menor abusada, y el PSC sella un pacto con ERC, Junts por Cataluña y los comunes para arrinconar el español de las aulas en Cataluña. La sentencia .... compuesta y sin novia... ¡esto es democracia!.

La AVT decide retirar una medalla al Ministro de Interior, por indecente, mientras este Ministro oculta los informes que justifican los traslados - entre ellos el del asesino de Ernest LLuch- para que nadie conozca como el Gobierno lo intenta amañar, atendiendo así las exigencias del jefe del partido filoterrorista que apoya al Gobierno.

De nuevo el Rey, que es el Jefe del Estado, por enésima vez, esta semana en Alimentaria, en Barcelona, ignorado y despreciado ex profeso y activamente por los responsables institucionales de Cataluña, sin que el Jefe del Gobierno diga ni una palabra, cómplice, por tanto, de esta vileza, que quiere convertirla en habitual.

Entretanto, el Jefe de Gobierno toma sus decisiones en contra del Parlamento con el asunto del Sáhara y ningúna exigencia inapelable a la soberanía plena de España tanto del conjunto de su territorio como de sus aguas. No pasa nada, ni llama al orden a su Vicepresidenta que le desautoriza con lo anterior y la también vicepresidenta en el área económica mintiendo con el IPC, la subida de la energía etc... escudada en la guerra, - hasta hace cuarenta días desde el comienzo de la guerra la inflación era del 7,6% - ,por no hablar de la contradicción irresponsable entre Exteriores y Transición Ecológica hablando uno de la trayectoria impecable de Argelia con los contratos de gas y la otra de que espera una subida " moderada" - Argelia va a revisar precios solo a España - mientras su embajador está en su tierra llamado por el engaño de España a Argelia. Todo lo anterior ejemplo preclaro de democracia europea, claro que si.

Esta sopa de letras tan irresponsable y desconcertante en medio de una crisis enorme no hace sino degradar hasta el abismo al Gobierno que solo está para dar patada hacia adelante sin entender ni corregir nada pues su deriva es tan pronunciada que ya busca la excusa que sea para cualquier asunto, sin la mínima coherencia y falta total de credibilidad. Es muy triste pero es así. Le exigimos desde la sociedad civil que escuche el grito unánime de los españoles, le voten o no, pues independientemente de ideologías, el clamor para que se vaya es total, ya que llama a la unidad quien unilateralmente decide como hecho consumado cualquier cosa, sin apoyos, ya ni siquiera de los suyos, en contra del interés de España . Cuando un gobierno es irresponsable debe dimitir y al menos en una situación de la gravedad en la que estamos, descabalgar su soberbia y pedir ayuda, y no redundar en la irresponsabilidad tan poco ejemplar como la que practica.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda